Papst Franziskus ist in der vierten Woche seines Klinikaufenthalts und seit einigen Tagen stabil. Ein medizinisches Update zu seinem Gesundheitszustand wird am Samstagabend erwartet.

Eine weitere Nacht im römischen Gemelli-Krankenhaus ist für den schwerkranken Papst ruhig verlaufen. Das 88-jährige Kirchenoberhaupt ruhe sich aus, hieß es am Samstagmorgen vom vatikanischen Presseamt. Seit seiner letzten Atmungskrise vom Montag ist Franziskus’ Zustand stabil, die Prognose der Ärzte bleibt jedoch zurückhaltend.

Erstmals am Freitagabend setzte der Vatikan die übliche Mitteilung mit medizinischen Details aus. Ein Update zum Gesundheitszustand wird am Samstagabend erwartet. Der Papst wird seit 14. Februar unter anderem wegen einer Lungenentzündung in der privaten Krankenwohnung der Gemelli-Klinik behandelt.

Lesen Sie auch

Fotos von Franziskus gibt es seitdem nicht; am Donnerstagabend ließ er jedoch eine Audiobotschaft mit seinem Dank für die Anteilnahme und Gebete verbreiten.