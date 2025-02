Zehn Tage liegt Franziskus schon im Krankenhaus. Im abendlichen Bulletin ist weiterhin von einem kritischen Zustand die Rede, aber ohne neue größere Probleme.

red/dpa 24.02.2025 - 19:11 Uhr

Der Gesundheitszustand des schwer kranken Papstes Franziskus ist nach Angaben des Vatikans trotz einer leichten Verbesserung weiterhin kritisch. „Heute sind keine asthmatischen Anfälle an Atemnot aufgetreten. Einige Laborwerte haben sich verbessert“, teilte der Heilige Stuhl in einem Bulletin am Abend mit.