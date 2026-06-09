Bei einer Nachtvigilie in Barcelona stellt sich Papst Leo XIV. den Fragen junger Menschen – auch zu Depression und häuslicher Gewalt.
09.06.2026 - 21:01 Uhr
Madrid - Papst Leo XIV. hat auf der zweiten Station seines Spanien-Besuchs eine Gebetsvigilie im Olympiastadion in Barcelona mit rund 40.000 überwiegend jungen Teilnehmern gehalten. Wie schon bei seiner Ankunft am Mittag in der Kathedrale von Barcelona richtete sich der Pontifex erneut auch auf Katalanisch an die Menschen, die mit großer Begeisterung auf diese Anerkennung ihrer Sprache reagierten. In Katalonien gibt es starke separatistische Kräfte, die die Unabhängigkeit der Region im Nordosten des Landes von Spanien fordern.