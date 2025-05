Ein Konklave kann wenige Stunden oder mehrere Jahre dauern – die Geschichte kennt extreme Beispiele. Ein Blick auf die Rekorde, während die Welt auf die Wahl des nächsten Papstes blickt.

Katrin Jokic 05.05.2025 - 15:47 Uhr

Am 7. Mai 2025 beginnt in der Sixtinischen Kapelle in Rom das nächste Konklave – das erste seit der Wahl von Papst Franziskus im Jahr 2013. Franziskus war am 21. April 2025 im Alter von 88 Jahren verstorben.