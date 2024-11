Paare, die Probleme als Team bewältigen, führen langfristig eine stabilere Beziehung und haben auch weniger psychische Krankheiten. Insgesamt haben Verheiratete ein geringeres Risiko als Singles. Das zeigen aktuelle Studien.

Nina Ayerle 11.11.2024 - 16:33 Uhr

In guten wie in schlechten Zeiten gilt seit Jahrhunderten als das klassische Eheversprechen schlechthin. Eine neue Studie zeigt, dass es tatsächlich oft die schlechten Zeiten sind, die Paare enger zusammenschweißen. Ein gemeinsames Bewältigen von Problemen führt sogar dazu, dass beide weniger psychische Probleme haben und eine bessere Beziehung führen, heißt es im Journal of Rheumatology.