Sie ist 21 Jahre alt, spielt erst seit viereinhalb Jahren Tischtennis – und doch tritt Jana Spegel ab dem 29. August bei den Paralympics in Paris an. Wie hat das „Ausnahmetalent“ das geschafft?

Dirk Preiß 28.08.2024 - 12:07 Uhr

Das Dorf und die Atmosphäre. Die anderen Sportarten und die Wettkampfhalle. Selbstverständlich auch: die schiere Größe der Veranstaltung. Fragt man Jana Spegel, worauf sie sich in den kommenden Tagen von Paris freut, fällt es der jungen Frau durchaus schwer, sich festzulegen. Aber: Natürlich sind die Prioritäten recht klar. Jana Spegel reist zu den Paralympics in die französische Hauptstadt vor allem, um an der Tischtennisplatte zu überzeugen. Was vor gar nicht allzu langer Zeit noch nahezu unvorstellbar war.