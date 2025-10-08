Schluss mit dem Versteckspiel – Psychiatrie-Erfahrene feiern in Stuttgart den ersten Mad Pride Day.
08.10.2025 - 12:14 Uhr
Auf ein ernstes Thema mit viel Fröhlichkeit hinweisen – das soll der erste Mad Pride Day in Stuttgart erreichen: „Wir wollen das Thema psychische Erkrankungen und Krisen – mit allen sozialen Aspekten, die damit zusammenhängen – sichtbar machen“, sagt Thomas Rahmann vom Landesverband Psychiatrie-Erfahrener Baden-Württemberg. Es solle auch eine bestärkende Veranstaltung sein, ein positives Erlebnis. „Wir zeigen damit, dass wir hier sind und uns nicht verstecken müssen.“