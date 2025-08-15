Paradoxer Arbeitsmarkt: Mehr Flexibilität in der Arbeitswelt

Paradoxer Arbeitsmarkt nennen die Fachleute das Missverhältnis des zunehmenden Stellenabbaus einerseits und der erheblichen Arbeitskräftelücken andererseits. Bundesweit dürfte im August die Grenze von drei Millionen Arbeitslosen überschritten werden, doch wird der Personalbedarf nicht kleiner. Das Zusammenspiel von Konjunkturkrise, Strukturwandel und Demografie sorgt für eine Dynamik, wie es sie so noch nie gab.

Es gibt Alternativen zur Automobilindustrie

Daher müssen sich alle noch flexibler aufstellen: Junge Menschen sollten ihr Augenmerk vor allem auf Wachstumsfelder mit Beschäftigungsperspektiven legen. Die Automobilindustrie bietet nach wie vor hochwertige Berufsaussichten, verändert sich und schrumpft jedoch – es gibt Alternativen, zum Beispiel in der Energiewirtschaft.

Arbeitgeber auf der Suche müssen ihren Blick weiten und Beschäftigte in die Auswahl nehmen, die in verwandten Branchen gelernt haben – Quereinstiege könnten immer wichtiger werden. Die Berufstätigkeit von Frauen muss mehr gefördert werden, ältere Menschen gilt es so lange wie möglich an Bord zu halten. Dass ausländische Bewerber mehr Berücksichtigung verdienen, versteht sich heute von selbst – sie sind längst eine tragende Säule der Arbeitswelt. Die Bundesagentur für Arbeit ist gefordert, sich stärker auf die Vermittlung in Arbeit und Ausbildung zu konzentrieren. Alle Potenziale gilt es zu nutzen. Um die zukünftigen Chancen am Arbeitsmarkt muss sich niemand sorgen.