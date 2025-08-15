 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Wirtschaft

  4. Mehr Flexibilität in der Arbeitswelt

Paradoxer Arbeitsmarkt Mehr Flexibilität in der Arbeitswelt

Paradoxer Arbeitsmarkt: Mehr Flexibilität in der Arbeitswelt
1
Die Energiewirtschaft wächst – das eröffnet neue Beschäftigungsmöglichkeiten. Foto: imago images/McPHOTO

So düster es aktuell auch aussehen mag – der Arbeitsmarkt der Zukunft bietet jede Menge Chancen. Sie müssen aber entschlossener genutzt werden, meint unser Autor.

Politik: Matthias Schiermeyer (ms)

Paradoxer Arbeitsmarkt nennen die Fachleute das Missverhältnis des zunehmenden Stellenabbaus einerseits und der erheblichen Arbeitskräftelücken andererseits. Bundesweit dürfte im August die Grenze von drei Millionen Arbeitslosen überschritten werden, doch wird der Personalbedarf nicht kleiner. Das Zusammenspiel von Konjunkturkrise, Strukturwandel und Demografie sorgt für eine Dynamik, wie es sie so noch nie gab.

 

Es gibt Alternativen zur Automobilindustrie

Daher müssen sich alle noch flexibler aufstellen: Junge Menschen sollten ihr Augenmerk vor allem auf Wachstumsfelder mit Beschäftigungsperspektiven legen. Die Automobilindustrie bietet nach wie vor hochwertige Berufsaussichten, verändert sich und schrumpft jedoch – es gibt Alternativen, zum Beispiel in der Energiewirtschaft.

Unsere Empfehlung für Sie

Löhne in Baden-Württemberg: Gehälter in sozialen Berufen steigen stärker als in der Industrie

Löhne in Baden-Württemberg Gehälter in sozialen Berufen steigen stärker als in der Industrie

Die Vorzeichen haben sich gewandelt: In Pflege und Erziehung zeigt sich ein erheblicher Einkommenszuwachs, in der Industrie ist die Kurve flacher. Was folgt daraus?

Arbeitgeber auf der Suche müssen ihren Blick weiten und Beschäftigte in die Auswahl nehmen, die in verwandten Branchen gelernt haben – Quereinstiege könnten immer wichtiger werden. Die Berufstätigkeit von Frauen muss mehr gefördert werden, ältere Menschen gilt es so lange wie möglich an Bord zu halten. Dass ausländische Bewerber mehr Berücksichtigung verdienen, versteht sich heute von selbst – sie sind längst eine tragende Säule der Arbeitswelt. Die Bundesagentur für Arbeit ist gefordert, sich stärker auf die Vermittlung in Arbeit und Ausbildung zu konzentrieren. Alle Potenziale gilt es zu nutzen. Um die zukünftigen Chancen am Arbeitsmarkt muss sich niemand sorgen.

Weitere Themen

Gewinneinbrüche: Wie tief steckt das Autoland Baden-Württemberg in der Krise?

Gewinneinbrüche Wie tief steckt das Autoland Baden-Württemberg in der Krise?

Gewinneinbrüche, Sparprogramme, Stellenabbau: Die Autobauer und Zulieferer haben mit Problemen zu kämpfen. Wie sehr ist die Branche in Baden-Württemberg in Gefahr?
Beamten-Privilegien sollen weg – „Irgendwann ist gut“

Steuerzahlerbund Beamten-Privilegien sollen weg – „Irgendwann ist gut“

„Verbeamtung nur noch für hoheitliche Aufgaben“ - der Steuerzahlerbund und Carsten Linnemann (CDU) sind sich einig.
Von Michael Maier
Arbeitsmarkt im Südwesten: Immer mehr Akademiker sind von Jobverlust bedroht

Arbeitsmarkt im Südwesten Immer mehr Akademiker sind von Jobverlust bedroht

In Baden-Württemberg gibt es so viele Menschen ohne Jobs wie seit der Finanzkrise 2010 nicht mehr. Im August reißt die Arbeitslosigkeit die 300 000er Marke.
Von Matthias Schiermeyer
Angebote bei Lidl, Rewe und Co.: Kunden verärgert über Rabatt-Apps: „Das ist eine Unverschämtheit“

Angebote bei Lidl, Rewe und Co. Kunden verärgert über Rabatt-Apps: „Das ist eine Unverschämtheit“

Zehn Prozent Rabatt auf die Pasta, 20 Prozent auf den Kasten Sprudel – Supermärkte locken per Apps mit satten Angeboten – aber manche Kunden schauen in die Röhre.
Von Jonas Schöll
Arbeitsmarkt in Baden-Württemberg: Wo der Arbeitsmarkt gute Chancen bietet

Arbeitsmarkt in Baden-Württemberg Wo der Arbeitsmarkt gute Chancen bietet

Die Bundesagentur für Arbeit zeigt auf, wo bis 2040 die größten Wachstumspotenziale des Arbeitsmarkts in Baden-Württemberg liegen – und wo die Risiken.
Von Matthias Schiermeyer
Russland-Kontakte und Reichsbürger?: Kriminalpolizei prüft Fall um beurlaubten Liebherr-Mitarbeiter

Russland-Kontakte und Reichsbürger? Kriminalpolizei prüft Fall um beurlaubten Liebherr-Mitarbeiter

Der Fall um den wegen Russland-Kontakten und Reichsbürger-Nähe beurlaubten Mitarbeiter des Bundeswehr-Zulieferers Liebherr-Aerospace beschäftigt auch die Kripo.
Von Florian Dürr und Andreas Reiner
Chefin der Grünen Jugend: „Will nicht 40 Stunden im Büro sitzen“ – Jette Nietzard sucht neuen Job

Chefin der Grünen Jugend „Will nicht 40 Stunden im Büro sitzen“ – Jette Nietzard sucht neuen Job

In ihrer eigenen Partei ist Jette Nietzard in Ungnade gefallen – jetzt sucht die Chefin der Grünen Jugend einen neuen Job – und stellt konkrete Bedingungen.
Von Jonas Schöll
Führungswechsel bei der Bahn: Richard Lutz muss vorzeitig gehen – Konzern bekommt neuen Chef

Führungswechsel bei der Bahn Richard Lutz muss vorzeitig gehen – Konzern bekommt neuen Chef

Richard Lutz erlebte als Bahnchef krisenreiche Zeiten – seit Jahren kommt der Konzern nicht zur Ruhe. Nun soll ein Wechsel an der Spitze den Umschwung bringen.
Bauzinsen aktuell: So hoch sind die Zinsen im August

Bauzinsen aktuell So hoch sind die Zinsen für Immobilienkredite

Die Bauzinsen in Deutschland verharren im August 2025 auf stabilem Niveau. Dennoch sind sie deutlich höher als noch vor einigen Jahren.
Von Lukas Böhl
Sitz in Kornwestheim: Finanzkonzern W&W verdient wieder Geld

Sitz in Kornwestheim Finanzkonzern W&W verdient wieder Geld

Der Finanzkonzern Wüstenrot & Württembergische sieht sich auf Kurs. Unwetter sind bislang ausgeblieben. Das Unternehmen bleibt bei seiner Prognose.
Weitere Artikel zu Arbeitsmarkt Bundesagentur für Arbeit Kommentar
 