Anja Wicker schrammt im Biathlon-Einzel bei den Paralympics nur um wenige Sekunden an Gold vorbei. Für sie ist es bereits die zweite Medaille in Italien.

dpa 08.03.2026 - 10:54 Uhr

Tesero - Biathletin Anja Wicker hat bei den Paralympischen Spielen in Italien auch in ihrem zweiten Wettkampf eine Medaille gewonnen und nur um 12,8 Sekunden Gold verpasst. Im schießlastigen Einzelrennen sicherte sich die 34-Jährige beim Sieg der Japanerin Yunji Kim die Silbermedaille. Bronze ging an die US-Amerikanern Kendall Gretsch.