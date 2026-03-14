Die Winter-Paralympics in Italien werden beendet. Nun steht das deutsche Fahnenträger-Duo bei der Abschlussfeier fest. Andrea Rothfuss und Christian Schmiedt werden nicht allein einlaufen.
Cortina d'Ampezzo - Die alpine Skirennläuferin Andrea Rothfuss und Snowboarder Christian Schmiedt sind die deutschen Fahnenträger der Abschlussfeier der Winter-Paralympics in Italien. Wie der Deutsche Behindertensportverband (DBS) am vorletzten Wettkampftag bekanntgab, wird das Duo gemeinsam mit dem deutschen Alpin-Team bei der Zeremonie ins Curling Stadion in Cortina d'Ampezzo einlaufen.