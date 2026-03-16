Paralympics: Andrea Rothfuss Eine ganz besondere Ehre
Die 36-jährige Andrea Rothfuss aus Rommelshausen beendet ihre sechsten und letzten Paralympics als Fahnenträgerin bei der Schlussfeier.
Die 36-jährige Andrea Rothfuss aus Rommelshausen beendet ihre sechsten und letzten Paralympics als Fahnenträgerin bei der Schlussfeier.
Bei der Schlussfeier der Paralympics in Mailand und Cortina d’Ampezzo am Sonntag hat Para-Skifahrerin Andrea Rothfuss gemeinsam mit Para-Snowboarder Christian Schmiedt die deutsche Fahne getragen. „Es hätte keinen schöneren Abschluss für mich geben können“, sagt die 36-Jährige, die bei ihren sechsten und letzten Spielen erstmals ohne Medaille blieb. „Allein hier dabei gewesen zu sein, ist schon ein Grund zum Feiern“, sagt die in Rommelshausen lebende Sportlerin, die wegen Depressionen zwei Jahre raus aus dem Wettkampfgeschehen war und sich in diesem Winter auf die Piste zurückgekämpft hat.