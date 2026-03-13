Vier Schießfehler in der Quali, null im Finale: Anja Wicker beweist in der Sprint-Verfolgung im Biathlon starke Nerven und sichert sich ihre dritte Paralympics-Medaille in Italien.

Anja Wicker hat bei den Paralympischen Winterspielen ihre dritte Medaille gewonnen. Nach Silber und Bronze holte die 34-Jährige zum Abschluss der Biathlon-Wettbewerbe in der Sprintverfolgung der sitzenden Klasse nochmals Bronze und damit ihre insgesamt sechste Medaille bei Paralympics. Nach verkorkster Qualifikation mit vier Fehlern arbeitete sich die Stuttgarterin mit einem starken Finale noch von Rang vier auf drei nach vorne.

Ihre Aufholjagd beschrieb Wicker als „Happy End. Unglaublich, dass ich mit drei Medaillen heimfahre“, sagte die routinierte Athletin, die auch in der Staffel am Samstag und im Skilanglauf über 20 km zum Abschluss der Spiele am Start sein wird. Sie wolle „für das Team nochmal richtig reinhauen, das motiviert extra.“

Wicker mit fehlerfreiem Schießen

Am Ende lag Wicker mit fehlerfreiem Schießen 1:06 Minute hinter Siegerin Kendall Gretsch aus den USA und 58 Sekunden hinter der Zweitplatzierten Kim Junji aus Südkorea. Der Vorsprung auf die viertplatzierte Chinesin Wang Shiju betrug 31 Sekunden. Die achtmalige Paralympicssiegerin Andrea Eskau fiel nach Platz fünf in der Qualifikation bei deutlichen Plusgraden noch auf Position sieben zurück.

Wicker hatte am Auftakt-Wochenende im Biathlon erst im Sprint Bronze und dann im Einzel Silber abgeräumt, im Langlauf lief sie in Folge mehrmals ganz knapp am Podest vorbei. Dort gibt es aber noch weitere Chancen mit der Staffel am Samstag und über 20 km am Sonntag. Ihre bislang sechs Medaillen bei Paralympics sammelte sie allesamt im Biathlon, darunter eine goldene 2014 in Sotschi.