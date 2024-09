Paralympics in Paris

Sportschützin Natascha Hiltrop ist bei den Paralympics einmal mehr nicht zu stoppen. Beim Weitsprung gelingt eine Medaille mit dem letzten Sprung.

dpa 05.09.2024 - 12:56 Uhr

Paris - Sportschützin Natscha Hiltrop hat ihr zweites Gold bei den Paralympics in Paris mit dem Kleinkalibergewehr gewonnen. Nach ihrem Erfolg im Dreistellungskampf war die 32-Jährige aus Bonn auch liegend/Anschlag nicht zu bezwingen. Mit 250,2 Ringen stellte sie in der Schießanlage in Chateauroux zudem einen Paralympics-Rekord auf.