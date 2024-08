Die Mitglieder des deutschen Teams haben entschieden: Kanutin Edina Müller und Triathlet Martin Schulz werden das 148-köpfige Aufgebot bei der Eröffnung der Paralympics in Paris anführen.

dpa 27.08.2024 - 17:17 Uhr

Paris - Kanutin Edina Müller und Triathlet Martin Schulz tragen bei der Eröffnungsfeier der Paralympischen Spiele in Paris die deutsche Fahne. Die querschnittgelähmte 41-Jährige und der 34-Jährige, dem von Geburt an der linke Unterarm fehlt, führen die 148-köpfige deutsche Mannschaft bei der Eröffnungszeremonie am Mittwoch (20.00 Uhr/ZDF) auf der Avenue des Champs-Élysées in Richtung Place de la Concorde an.