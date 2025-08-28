 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. Sportmeldungen

  6. Wie lange kann sich Maike Hausberger den Leistungssport noch leisten?

Paralympics-Siegerin im Radsport Wie lange kann sich Maike Hausberger den Leistungssport noch leisten?

Paralympics-Siegerin im Radsport: Wie lange kann sich Maike Hausberger den Leistungssport noch leisten?
1
Auf dem Rad läuft es: Para-Athletin Maike Hausberger. Foto: Imago/Beautiful Sports

Bei der Para-WM gehört Maike Hausberger, die in Untertürkheim lebt, zu den Favoritinnen. Danach muss sie ihre Prioritäten neu ordnen – obwohl Los Angeles 2028 ein großes Ziel ist.

Sportlich ist Maike Hausberger auf der sicheren Seite, denn sie hat die Paralympischen Spiele 2024 in Paris erlebt. Das Flair, die Zuschauerresonanz, die Organisation – sie weiß: dies alles war einmalig. Zudem gewann die Radsportlerin in der französischen Hauptstadt auch noch Gold im Zeitfahren auf der Straße. Die Tränen, die danach flossen, hätten „für eine kleine Flutwelle gereicht“, sagt sie. Aus Freude über den Triumph. Aber auch, weil ihr schon damals klar war, dass sie etwas so Emotionales nicht noch einmal wird genießen dürfen. Oder anders ausgedrückt: „Ich habe in meiner Karriere alles erreicht. Was jetzt noch kommt, ist Zugabe.“ Zum Beispiel die Straßen-WM in Ronse.

 

In dem Städtchen in der belgischen Provinz Ostflandern wird Maike Hausberger (30), die seit einem knappen Jahr in Untertürkheim wohnt, zweimal starten. An diesem Freitag im Zeitfahren, am Sonntag dann im Straßenrennen. Ihre Form ist zwar nicht ganz so gut wie vor den Paralympics, aber immer noch gut genug, um zu den Favoritinnen zu gehören. „Zuletzt rollte es im Training, ein Podiumsplatz wäre schön“, sagt die fünfmalige Straßen-Weltmeisterin, die auch auf der Bahn zu den Weltbesten gehört, „aber ich mache mir keinen Druck. Ich wäre zufrieden, wenn es mir gelingt, alles aus mir herauszuholen. Und dann muss ich sehen, zu was es reicht.“

Die linke Hand kann sie kaum nutzen

Maike Hausberger, die aus Trier stammt und seit April 2024 am Olympiastützpunkt in Stuttgart trainiert, kam mit einer halbseitigen Lähmung zur Welt. Die Ursache ist nicht restlos geklärt, wahrscheinlich erlitt sie im Mutterleib einen Schlaganfall. Sie kann ihre linke Hand kaum nutzen, hat Probleme mit dem Gleichgewichtssinn, und es fällt ihr schwer, auf der linken Seite ihres Körpers, auf der ihre Bewegungsfähigkeit eingeschränkt ist, Muskulatur aufzubauen. Schuhe binden, ein Brot schmieren, ein Fahrrad lenken – nichts ist selbstverständlich. Umso mehr zählt es, sportliche Ziele zu verwirklichen.

Maike Hausberger nach ihrem Paralympics-Sieg in Paris. Foto: Imago/Beautiful Sports

Maike Hausberger begann als Leichtathletin, bei den Paralympics 2012 in London und 2016 in Rio startete sie als 400-Meter-Läuferin und Weitspringerin, ehe sie wegen einer Fußgelenksverletzung umsatteln musste und zu einer der besten Radsportlerinnen der Welt wurde – die nun in einem Alter ist, in dem sie viel nachdenkt. Über ihre Karriere. Ihre Ausbildung. Ihre Perspektiven. Und über den Stellenwert des Sports in Deutschland.

Das Material aus eigener Tasche finanziert

Um zu verdeutlichen, wie schwierig die Lage für Para-Leistungssportler sein kann, muss man sich nur das Material von Maike Hausberger anschauen. Im Zeitfahren von Paris saß sie auf dem ältesten Modell im Teilnehmerfeld (mit Felgenbremsen), und es durfte nichts passieren, denn es gab keine passenden Ersatzlaufräder auf dem Materialwagen. Mittlerweile verfügt sie – auch dank einiger Unterstützer, darunter der frühere Gerolsteiner-Profi und Tour-de-France-Starter Ronny Scholz – über ein neues, eigenes, sehr schnelles Zeitfahrrad, zu dem sie aber trotz der Hilfe immer noch einen fünfstelligen Betrag aus eigener Tasche beisteuern musste. „Deutschland ist, was den Hochleistungssport angeht, ein Entwicklungsland“, sagt Maike Hausberger, „was ich dem Sport gebe, steht in keinem Verhältnis zu dem, was ich rausziehe.“ Weshalb sich die Frage stellt, wie lange sie sich das alles noch leisten will. Und kann.

Unsere Empfehlung für Sie

Paralympics-Siegerin aus Stuttgart: So erfüllte sich Maike Hausberger ihren goldenen Traum

Paralympics-Siegerin aus Stuttgart So erfüllte sich Maike Hausberger ihren goldenen Traum

Die halbseitig gelähmte Maike Hausberger gewann bei den Paralympics in Paris Gold. Das Ziel der Radsportlerin, die in Stuttgart lebt und trainiert, sind nun die Spiele 2028 in Los Angeles. Fraglich ist allerdings, wie lange sie sich ihre Karriere noch leisten kann.

 Maike Hausberger studiert an einer Fernuniversität Soziale Arbeit, zuletzt erhielt sie, weil sie nun 30 Jahre alt ist, von ihrer Krankenversicherung die Nachricht, dass der Studenten-Tarif für sie nicht mehr gelte und sie sich fortan freiwillig versichern müsse. „Der enorme Aufwand für den Leistungssport, die Erfolge, die Behinderung, die es nicht einfacher macht, all das wird nicht miteinberechnet“, sagt Maike Hausberger, „mehr Respektlosigkeit kann man nicht zeigen.“ Weshalb ihr wohl nichts anderes übrig bleiben wird, als ihre Prioritäten zu verschieben.

Unsere Empfehlung für Sie

Neu Talkreihe mit Stuttgarter Sportstars: Darja Varfolomeev und Maurice Schmidt verbreiten goldenen Glanz

Neu Talkreihe mit Stuttgarter Sportstars Darja Varfolomeev und Maurice Schmidt verbreiten goldenen Glanz

Eine neues Talkformat unserer Zeitung hat das Ziel, Sportstars abseits des Profifußballs eine Plattform zu bieten. Zum Auftakt geben Olympiasiegerin Darja Varfolomeev und Paralympicsgewinner Maurice Schmidt im Cannstatter „Gottlieb“ tiefe Einblicke in ihre Gefühlswelt.

Natürlich ist es für die Radsportlerin ein reizvolles Ziel, 2028 in Los Angeles dabei zu sein. Es wären ihren vierten Paralympics. Und doch ist Kalifornien weit weg, vor allem mit Blick auf ihre berufliche Zukunft. „Auf diese muss ich jetzt meinen Fokus richten“, sagt Maike Hausberger, „ich brauche eine fundierte Ausbildung, die ich vor Los Angeles 2028 abgeschlossen haben will. So wie es derzeit läuft, ist mir alles zu unsicher – die finanzielle und mentale Belastung ist einfach zu groß.“

Was nicht heißt, dass sie die Paralympics in drei Jahren jetzt schon abschreibt. Aber beim Leistungssport, das scheint klar zu sein, muss Maike Hausberger Abstriche machen. Nach der WM in Ronse.

Weitere Themen

Australien: Nierentumor: Kanuslalom-Star Fox erfolgreich operiert

Australien Nierentumor: Kanuslalom-Star Fox erfolgreich operiert

Die australische Olympiasiegerin verpasst nach dem Eingriff die anstehenden Weltcups, zeigt sich aber guter Dinge.
Im Halbfinale trifft Surge nun auf die Munich Ravens.

Neues von Neuman Zwei Spitzenteams wollen ins ELF-Finale

In Folge 15 von „Neues von Neuman“ analysiert Head Coach Jordan Neuman den überzeugenden Wildcard-Sieg gegen Madrid – und spricht über das Halbfinalduell mit den Munich Ravens.
Von Katrin Jokic
Allianz MTV Stuttgart: Erste WM von Antonia Stautz – „Ich bin für meine Rolle sehr dankbar“

Allianz MTV Stuttgart Erste WM von Antonia Stautz – „Ich bin für meine Rolle sehr dankbar“

Nicht nur das deutsche Team überzeugt bei der Volleyball-WM in Thailand, sondern auch die Außenangreiferin von Allianz MTV Stuttgart – doch jetzt geht es gegen Olympiasieger Italien.
Von Jochen Klingovsky
Eklat bei US Open: Lettin wehrt sich gegen Rassismusvorwurf

Eklat bei US Open Lettin wehrt sich gegen Rassismusvorwurf

Taylor Townsend spricht über Beleidigungen, Jelena Ostapenko über Respekt – und plötzlich steht ein schwerer Vorwurf im Raum. Wie kam es zu dem Tennis-Eklat bei den US Open?
Zweite Handball-Bundesliga: Württemberg-Trio: Zwei Aufstiegskandidaten und ein Neuling

Zweite Handball-Bundesliga Württemberg-Trio: Zwei Aufstiegskandidaten und ein Neuling

Die SG BBM Bietigheim und der HBW Balingen-Weilstetten wollen aufsteigen, der HC Oppenweiler/Backnang drin bleiben. Wir präsentieren das Handball-Trio vor dem Zweitligastart.
Von Jürgen Frey
Basketball-EM heute (28.8.25): Alle Spiele und Übertragungen

Basketball-EM heute (28.8.25) Alle Spiele und Übertragungen im Überblick

Welche Spiele heute bei der Basketball-EM 2025 stattfinden und wo sie übertragen werden, lesen Sie im Artikel.
Von Saskia Ebert
Allianz MTV Stuttgart: Eleanor Holthaus – eine neue Führungskraft

Allianz MTV Stuttgart Eleanor Holthaus – eine neue Führungskraft

Die Außenangreiferin ist eine von drei Spielerinnen, die vom SC Potsdam kamen. MTV-Trainer Konstantin Bitter erwartet viel von der achtbesten Punktesammlerin der vergangenen Saison.
Von Henning Maak
Handball-Bundesliga Frauen: Da waren es nur noch Drei –Württemberg-Teams blicken nach vorne

Handball-Bundesliga Frauen Da waren es nur noch Drei –Württemberg-Teams blicken nach vorne

Nach dem Aus der HB Ludwigsburg ist Handball-Württemberg nur noch mit TuS Metzingen, Frisch Auf Göppingen und Sport-Union Neckarsulm in der Frauen-Bundesliga vertreten. Ein Überblick.
Von Jürgen Frey
Basketball-EM 2025: Wann spielt Deutschland?

Vorrunde der Basketball-EM 2025 Wann spielt das deutsche Team?

Wann das deutsche Team bei der Basketball-Europameisterschaft 2025 in der Vorrunde antritt und auf welche Gegner es trifft, erfahren Sie im Artikel.
Von Saskia Ebert
US Open: Zverev glückt Neuanfang in New York - Kontakt zu den Nadals

US Open Zverev glückt Neuanfang in New York - Kontakt zu den Nadals

Zverev freut sich nach seinem gelungenen Auftakt bei den US Open auf seine zweiten Runde. Die Titeljagd in New York geht er mit Tipps von Nadal an, sein Mallorca-Trip wirkt nach.
Weitere Artikel zu WM Paralympics Paris Los Angeles
 