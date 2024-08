Die Paralympics sind eröffnet. In Paris geht es aber nicht nur um Medaillen, sondern auch um mehr Akzeptanz für Menschen mit Behinderung.

dpa 29.08.2024 - 05:11 Uhr

Paris - Präsident Andrew Parsons vom Internationalen Paralympischen Komitee hat die Situation für Menschen mit Behinderung in vielen Bereichen als "schockierend" bezeichnet. Sie könnten im Jahr 2024 auch im Sport nur dann bestehen, wenn Hindernisse beseitigt würden, sagte der brasilianische Funktionär in seiner Rede bei der Eröffnung der Paralympischen Spiele von Paris. "Das ist der Beweis dafür, dass wir mehr tun können und auch müssen, um die Inklusion voranzutreiben - sei es auf dem Spielfeld, im Klassenzimmer, im Konzertsaal oder in der Vorstandsetage", so Parsons.