Mit hauchdünnem Vorsprung zum Sieg: Die Monoskifahrerin Anna-Lena Forster gewinnt die erste deutsche Goldmedaille bei den Paralympics in Italien. Im Biathlon gibt es ebenfalls Edelmetall.

Cortina d'Ampezzo - Fahnenträgerin Anna-Lena Forster hat Deutschland einen goldenen Auftakt in die Paralympischen Winterspiele in Italien beschwert. Die Monoskifahrerin gewann die Abfahrt in Cortina d'Ampezzo in der sitzenden Klasse mit fünf Hundertstelsekunden Vorsprung vor der Spanierin Audrey Pascual Seco. Die Chinesin Sitong Liu (+5,48 Sekunden) wurde Dritte.

Für die 30 Jahre alte Forster ist es die erste Goldmedaille in der Abfahrt, nachdem sie in Peking Silber gewonnen hatte. Insgesamt ist es bei Paralympics ihr fünfter Erfolg nach je zwei Titeln im Slalom und der Super-Kombination.

Bronze für Wicker im Biathlon

Anja Wicker holte derweil im Biathlon trotz zweier Schießfehler Edelmetall. Die 34-Jährige gewann im Sprint der sitzenden Klasse Bronze. Der Sieg ging an Oksana Masters, eine US-Amerikanerin mit ukrainischen Wurzeln, vor ihrer Teamkollegin Kendall Gretsch. Beide blieben fehlerfrei.

Wicker, deren untere Wirbelsäule fehlgebildet ist, unterlief bei ihrer vierten Teilnahme an Paralympischen Spielen in beiden Schießen jeweils ein Fehler. Am Sonntag hat die Bronzemedaillengewinnerin von Peking 2022 im Einzel die nächste Chance auf Edelmetall. Neben den Biathlonrennen tritt Wicker zudem auch in den Langlauf-Wettbewerben an.

Die 54 Jahre alte Andrea Eskau blieb als zweite deutsche Starterin ohne Schießfehler und belegte in ihrem ersten Rennen bei ihren inzwischen neunten Paralympics Platz acht.