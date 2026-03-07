Mit hauchdünnem Vorsprung zum Sieg: Die Monoskifahrerin Anna-Lena Forster gewinnt die erste deutsche Goldmedaille bei den Paralympics in Italien. Im Biathlon gibt es ebenfalls Edelmetall.
Cortina d'Ampezzo - Fahnenträgerin Anna-Lena Forster hat Deutschland einen goldenen Auftakt in die Paralympischen Winterspiele in Italien beschwert. Die Monoskifahrerin gewann die Abfahrt in Cortina d'Ampezzo in der sitzenden Klasse mit fünf Hundertstelsekunden Vorsprung vor der Spanierin Audrey Pascual Seco. Die Chinesin Sitong Liu (+5,48 Sekunden) wurde Dritte.