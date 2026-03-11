Bei ihrem zweiten Rennen bei den Paralympics liegt Ex-Ruderin Marchand auf Medaillenkurs. Doch sie kann das Rennen nicht beenden. Wenig später schafft es auch ein Teamkollege nicht ins Ziel.
11.03.2026 - 12:40 Uhr
Tesero - Para-Langläuferin Kathrin Marchand hat ihr zweites Rennen bei den Paralympics in Italien wegen eines Schwächeanfalls abbrechen müssen. Nach Tränen am Vortag wegen Platz vier im Sprint lag die 35-Jährige im Klassik-Rennen über 10 Kilometer nach rund der Hälfte der Strecke auf Bronze-Kurs, als sie auf einmal neben der Strecke saß und wenig später gestützt von Betreuern den Kurs verließ.