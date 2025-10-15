Pararadfahrer Fabian Döring Mit Zwischenstation Rio auf die ganz große Bühne Los Angeles?
Fabian Döring vom Stuttgarter Radsportteam Racing Students kämpft um WM-Medaillen auf der Bahn. 2028 will er dann seinen eigentlichen Traum verwirklichen.
Der Geist von 2016 weht noch immer um das Bahnrad-Stadion in Rio de Janeiro. Im seinerzeit extra für die olympischen und paralympischen Sommerspiele errichteten Velodrom geht von diesem Donnerstag an auch Fabian Döring auf Medaillenjagd. Anlass sind die Weltmeisterschaften im Paracycling. „Es ist ein mega geiles Feeling hier rund um den Olympiapark“, sagt der 39-jährige Radsportler, der sonst für das in Stuttgart beheimatete Radsportteam Racing Students startet.