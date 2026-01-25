Parasport: Andrea Rothfuss Im Weltcup zweimal auf dem dritten Platz
Para-Skisportlerin Andrea Rothfuss aus Kernen erfüllt am Feldberg die Norm für die Winterspiele in Italien.
Mit strahlendem Lächeln ist Andrea Rothfuss am Donnerstag und am Freitag im Zielraum gestanden. Bei den zwei Weltcup-Slaloms am Feldberg ist die Paraskisportlerin aus Rommelshausen zweimal als Dritte aufs Podest gefahren. Damit hat die 36-Jährige die Qualifikationsnorm für die Paralympischen Spiele gemeistert, die vom 6. bis 15. März in Cortina d’Ampezzo in Italien ausgetragen werden.