So belastet der Ukraine-Krieg die Olympischen Spiele

In Paris dürfen in den nächsten zwei Wochen nur 15 russische Athletinnen und Athleten starten, dennoch wird das Internationale Olympische Komitee stark kritisiert – von allen Seiten.

Jochen Klingovsky 24.07.2024 - 12:16 Uhr

Auch Papst Franziskus schaut auf Paris 2024, allerdings gilt sein Interesse nicht dem Medaillenspiegel. Sondern eher der Symbolik. Das Oberhaupt der katholischen Kirche forderte in dieser Woche noch einmal zu einem weltweiten Waffenstillstand auf. Die Olympischen Spiele seien die perfekte Chance, um „den aufrichtigen Wunsch nach Frieden zu demonstrieren“. Der Appell, so ist zu vermuten, wird nicht erhöht werden. Und der Angriffskrieg der Russen gegen die Ukraine auch die Sommerspiele an der Seine belasten. Allerdings etwas anders als ursprünglich gedacht.