Der bekannte Hollywood-Illustrator Drew Struzan, der legendäre Filmplakate für Filme wie „E.T.“, „Star Wars“ und „Indiana Jones“ gestaltet hat, ist im Alter von 78 Jahren gestorben.
15.10.2025 - 13:45 Uhr
Der bekannte Hollywood-Illustrator Drew Struzan, der legendäre Plakate für Filme wie „E.T.“, „Star Wars“ und „Indiana Jones“ gestaltet hat, ist im Alter von 78 Jahren gestorben. Struzan starb am Montag nach jahrelangem Kampf gegen Alzheimer, wie sein Manager am Dienstag (Ortszeit) im Onlinedienst Instagram bekannt gab. Der Künstler war Lieblings-Illustrator von Regisseuren wie Steven Spielberg und George Lucas. Seine Poster hingen in den 70er und 80er Jahren in Jugendzimmern in aller Welt.