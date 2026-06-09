Frankreich hat gegen den israelischen Finanzminister Bezalel Smotrich ein Einreiseverbot verhängt. Der Grund: seine Unterstützung für Siedlungen und Annexionspläne im Westjordanland.
Wegen seines Strebens nach Annexion des Westjordanlands hat Frankreich den rechtsextremen israelischen Finanzminister Bezalel Smotrich mit einem Einreiseverbot belegt. Smotrich setze sich offen für neue israelische Siedlungen im Westjordanland und im Gazastreifen sowie für den wirtschaftlichen Zusammenbruch der Palästinensischen Autonomiebehörde ein, schrieb Außenminister Jean-Noël Barrot am Dienstag im Onlinedienst X.