Französische Ermittler durchsuchen das Büro und Privathaus von Kulturministerin Rachida Dati. Es geht um Zahlungen eines Unternehmens und mögliche Lobbyarbeit im Europaparlament.
Französische Finanzfahnder haben im Zuge neuer Korruptionsermittlungen gegen Kulturministerin Rachida Dati das Ministerium und Privathaus der prominenten Konservativen durchsucht. Gegen die 60-Jährige werde wegen Verdachts der Bestechung, Einflussnahme, Veruntreuung öffentlicher Gelder sowie Hehlerei und Geldwäsche während ihrer Zeit als Europaabgeordnete ermittelt, teilte die Pariser Finanzstaatsanwaltschaft mit. Durchsucht worden sei auch das Rathaus im siebten Arrondissement von Paris, wo Dati Stadtteilbürgermeisterin ist.