Der französische Präsident Empfängt US-Außenminister Marco Rubio und den Sondergesandten Steve Witkoff am Donnerstag.

red/AFP 16.04.2025 - 18:47 Uhr

US-Außenminister Marco Rubio wird bei seinem Besuch in Paris am Donnerstag auch von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron empfangen. Der US-Sondergesandte Steve Witkoff werde ebenfalls an dem Treffen teilnehmen, teilte der Elysée-Palast am Mittwoch mit. Rubio will in Paris zudem mit seinem französischen Kollegen Jean-Noël Barrot zusammenkommen, um über die Lage in der Ukraine, im Nahen Osten und im Iran zu beraten.