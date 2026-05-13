Im Berufungsverfahren gegen Ex-Präsident Sarkozy fordert die Staatsanwaltschaft erneut sieben Jahre Haft. Hinzu kommen 300.000 Euro Strafe.
13.05.2026 - 18:20 Uhr
Im Berufungsverfahren gegen Frankreichs Ex-Präsident Nicolas Sarkozy wegen Wahlkampfgeldern aus Libyen hat die Staatsanwaltschaft am Mittwoch erneut sieben Jahre Haft gefordert. Sie verlangte zudem eine Geldstrafe in Höhe von 300.000 Euro und den Entzug des passiven Wahlrechts für fünf Jahre. Damit bleibt die Staatsanwaltschaft bei ihrer Forderung aus dem ersten Prozess.