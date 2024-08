Topstar Novak Djokovic ist zum ersten Mal Tennis-Olympiasieger. Der 37 Jahre alte serbische Rekord-Grand-Slam-Turniersieger entschied das hochklassige und mitreißende Endspiel der Sommerspiele in Frankreich gegen den Spanier Carlos Alcaraz 7:6 (7:3), 7:6 (7:2) für sich. Damit kürte sich Djokovic zum Nachfolger von Tokio-Olympiasieger Alexander Zverev, der im Viertelfinale ausgeschieden war.

Für Djokovic ist es erst die zweite Olympia-Medaille nach Bronze 2008 in Peking. Es war womöglich seine letzte Chance auf Gold. Bei den Sommerspielen in Los Angeles wäre er 41 Jahre alt. Der 21-jährige Alcaraz gewann in seinem starken Tennis-Sommer nach dem French-Open- und dem Wimbledon-Titel die Silbermedaille. Bronze ging an den italienischen Zverev-Bezwinger Lorenzo Musetti.