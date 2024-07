US-Rapper Snoop Dogg wird einer der Träger der olympischen Fackel vor der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Paris sein. Die Einzelheiten.

red/AFP 23.07.2024 - 07:58 Uhr

US-Rapper Snoop Dogg wird einer der Träger der olympischen Fackel vor der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Paris sein. Snoop Dogg werde die Fackel am Freitag durch die Straßen des Vororts Saint-Denis tragen, sagte Bürgermeister Mathieu Hanotin am Montag der Nachrichtenagentur AFP. In Saint-Denis befinden sich das Olympiastadion und ein Wassersportzentrum. Zu anderen Fackelträgern in Saint-Denis gehören die französische Schauspielerin Laetitia Casta, der französische Rapper MC Solaar und die ukrainische Stabhochsprung-Legende Sergej Bubka.