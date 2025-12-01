Seit September gelten neue Parkregeln beim Sportpark in Leonberg. Wer keine Parkscheibe nutzt, muss zahlen. Das löst bei den Sportlern Unmut aus.
Der Ärger ist noch nicht ganz verflogen. Kürzlich, während eines Heimspiels des Fußball-Landesligisten SV Leonberg/Eltingen gegen die TSG Öhringen, hatten Fußballfans, die ihr Auto auf dem Parkplatz beim Sportgelände an der Bruckenbachstraße abgestellt hatten, ein Knöllchen inklusive einer Verwarnung über 30 Euro erhalten. Weil sie vergessen hatten, eine Parkscheibe ins Auto zu legen. Zu Beginn der zweiten Halbzeit ertönte die Stadiondurchsage, man möge doch eine solche ins Auto legen, wer es noch nicht getan habe, weil Kontrollen unterwegs seien. Für manche war es aber schon zu spät: Der Zettel klemmte bereits am Scheibenwischer.