Wertgegenstände aus Auto gestohlen Polizei schnappt mutmaßlichen Dieb in Lenningen

Nachdem in der Vergangenheit und zuletzt in der vergangene Woche immer wieder Wertgegenstände aus geparkten Autos in Lenningen (Kreis Esslingen) gestohlen wurden, hat die Polizei nun einen mutmaßlichen Täter festgenommen.