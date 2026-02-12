Parken im Rems-Murr-Kreis: Kostenlose P+R-Plätze überfüllt – viele bezahlte Parkhäuser leer

Frei leuchtet das grüne Zeichen am Park-and-Ride-Parkhaus am Fellbacher Bahnhof. Es gibt also an diesem Morgen noch genügend freie Plätze. Dieses P&R-Parkhaus in der Schaflandstraße ist kostenpflichtig, laut der Homepage kostet ein Kurzparktarif je angefangener Stunde 2,50 Euro, ein Tagesticket 5 Euro und ein Monatsticket 60 Euro.

Der Verband Region Stuttgart hat die Auslastung der Parkplätze an den S-Bahn-Stationen erfasst. Die jüngste Erhebung vom Sommer vergangenen Jahres zeigt auf, wie groß die Unterschiede in der Nutzung der Anlagen sind und wie viele Plätze überhaupt angeboten werden. Dabei zeigt sich, dass kostenfreie Plätze deutlich mehr angenommen werden als solche, bei denen Gebühren erhoben werden.

Das P+R-Parkhaus in Waiblingen ist gebührenpflichtig und hat eine maximale Auslastung von 51 Prozent. Foto: Eva Schäfer

So bietet beispielsweise die Park-and-Ride-Tiefgarage in Fellbach 128 Plätze. Die maximale Auslastung liegt der erhobenen Daten nach dort bei 16 Prozent. Die minimale Auslastung liegt demnach bei acht Prozent.

In Winterbach an der S-Bahn-Haltestelle werden 73 Stellplätze geboten – diese sind gebührenfrei. Deren Auslastung wurde mit 63 bis 108 Prozent erfasst. Das heißt: Die Station ist immer wieder mal proppevoll. Ebenfalls an der S-Bahn-Linie 2 liegt der Park-and-Ride-Parkplatz in Schorndorf-Weiler. Dort ist das Parken auch kostenlos. Dort sind 68 Plätze geboten. Die Auslastung liegt bei maximal 91 Prozent, die minimale bei 65 Prozent.

Pendler bevorzugen kostenfreie Parkplätze in Waiblingen

Es ist deutlich, dass Pendler diejenigen Stationen ansteuern, in denen das Parken frei ist. Das große Parkhaus am Waiblinger Bahnhof verfügt über stolze 551 Plätze, die maximale Auslastung liegt dort bei 51 Prozent, die minimale bei 26 Prozent.

Wie der Verband Region Stuttgart mitteilt, bestätige eine aktuelle Erhebung, dass das Park-and-Ride-Angebot in der Region mit insgesamt 18.748 Stellplätzen seit 2019 stabil bleibe. Durch regionale Kooperationen sei vor allem der Anteil gebührenfreier Stellplätze von 32 auf 39 Prozent gestiegen. Beispielsweise seien Gebühren an den Haltestellen Bondorf, Kirchheim/Neckar und Neustadt-Hohenacker und Wernau abgeschafft worden. Die kostenlosen Park-and-Ride-Angebote würden deutlich stärker genutzt als gebührenpflichtige. An Werktagen verzeichne über die Hälfte der Park-and-Ride-Anlagen eine Auslastung von über 70 Prozent. Am Wochenende sei die Auslastung allgemein geringer.

Belegungsprognose zeigt Stoßzeiten der P+R-Anlagen

Auch auf der Homepage des VVS unter www.vvs.de sind die P+R-Anlagen in der Region aufgeführt. Dort kann man auch eine Belegungsprognose der Anlage je nach Uhrzeit ablesen. So sind die Plätze in der Fellbacher Philipp-Reis-Straße demnach von 8 bis 14 Uhr besonders hoch frequentiert – danach gibt es Entspannung.