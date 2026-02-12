Parken im Rems-Murr-Kreis Kostenlose P+R-Plätze überfüllt – viele bezahlte Parkhäuser leer
Der Verband Region Stuttgart hat die Nutzung der Park-and-Ride-Anlagen untersucht. Dabei zeigt sich, warum Tausende Plätze ungenutzt bleiben.
Frei leuchtet das grüne Zeichen am Park-and-Ride-Parkhaus am Fellbacher Bahnhof. Es gibt also an diesem Morgen noch genügend freie Plätze. Dieses P&R-Parkhaus in der Schaflandstraße ist kostenpflichtig, laut der Homepage kostet ein Kurzparktarif je angefangener Stunde 2,50 Euro, ein Tagesticket 5 Euro und ein Monatsticket 60 Euro.