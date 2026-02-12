 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Region
  4. Rems-Murr-Kreis

  6. Kostenlose P+R-Plätze überfüllt – viele bezahlte Parkhäuser leer

Parken im Rems-Murr-Kreis Kostenlose P+R-Plätze überfüllt – viele bezahlte Parkhäuser leer

Parken im Rems-Murr-Kreis: Kostenlose P+R-Plätze überfüllt – viele bezahlte Parkhäuser leer
1
Das P+R-Parkhaus in Fellbach hat meist noch freie Plätze – es ist jedoch gebührenpflichtig. Foto: Eva Schäfer

Der Verband Region Stuttgart hat die Nutzung der Park-and-Ride-Anlagen untersucht. Dabei zeigt sich, warum Tausende Plätze ungenutzt bleiben.

Rems-Murr: Eva Schäfer (esc)

Frei leuchtet das grüne Zeichen am Park-and-Ride-Parkhaus am Fellbacher Bahnhof. Es gibt also an diesem Morgen noch genügend freie Plätze. Dieses P&R-Parkhaus in der Schaflandstraße ist kostenpflichtig, laut der Homepage kostet ein Kurzparktarif je angefangener Stunde 2,50 Euro, ein Tagesticket 5 Euro und ein Monatsticket 60 Euro.

 

Der Verband Region Stuttgart hat die Auslastung der Parkplätze an den S-Bahn-Stationen erfasst. Die jüngste Erhebung vom Sommer vergangenen Jahres zeigt auf, wie groß die Unterschiede in der Nutzung der Anlagen sind und wie viele Plätze überhaupt angeboten werden. Dabei zeigt sich, dass kostenfreie Plätze deutlich mehr angenommen werden als solche, bei denen Gebühren erhoben werden.

Das P+R-Parkhaus in Waiblingen ist gebührenpflichtig und hat eine maximale Auslastung von 51 Prozent. Foto: Eva Schäfer

So bietet beispielsweise die Park-and-Ride-Tiefgarage in Fellbach 128 Plätze. Die maximale Auslastung liegt der erhobenen Daten nach dort bei 16 Prozent. Die minimale Auslastung liegt demnach bei acht Prozent.

Unsere Empfehlung für Sie

Zwischen Waiblingen und Cannstatt: Erneute Vollsperrung der Bahnstrecke Ende Februar: Das kommt auf Pendler zu

Zwischen Waiblingen und Cannstatt Erneute Vollsperrung der Bahnstrecke Ende Februar: Das kommt auf Pendler zu

Ende des Monats heißt es für vier Wochen ab in den Ersatzbus: Wie gelangen Pendler ab 24. Februar bei der Vollsperrung zwischen Waiblingen und Cannstatt ans Ziel?

In Winterbach an der S-Bahn-Haltestelle werden 73 Stellplätze geboten – diese sind gebührenfrei. Deren Auslastung wurde mit 63 bis 108 Prozent erfasst. Das heißt: Die Station ist immer wieder mal proppevoll. Ebenfalls an der S-Bahn-Linie 2 liegt der Park-and-Ride-Parkplatz in Schorndorf-Weiler. Dort ist das Parken auch kostenlos. Dort sind 68 Plätze geboten. Die Auslastung liegt bei maximal 91 Prozent, die minimale bei 65 Prozent.

Pendler bevorzugen kostenfreie Parkplätze in Waiblingen

Es ist deutlich, dass Pendler diejenigen Stationen ansteuern, in denen das Parken frei ist. Das große Parkhaus am Waiblinger Bahnhof verfügt über stolze 551 Plätze, die maximale Auslastung liegt dort bei 51 Prozent, die minimale bei 26 Prozent.

Unsere Empfehlung für Sie

Gastronomie in Fellbach: Neue Pizzeria öffnet am Fellbacher Bahnhof

Gastronomie in Fellbach Neue Pizzeria öffnet am Fellbacher Bahnhof

Am Fellbacher Bahnhof eröffnet eine Pizzeria. Diese wird von der Familie Dümrül betrieben, die bereits den Kiosk im ehemaligen Reisezentrum mit Wartehalle führt.

Wie der Verband Region Stuttgart mitteilt, bestätige eine aktuelle Erhebung, dass das Park-and-Ride-Angebot in der Region mit insgesamt 18.748 Stellplätzen seit 2019 stabil bleibe. Durch regionale Kooperationen sei vor allem der Anteil gebührenfreier Stellplätze von 32 auf 39 Prozent gestiegen. Beispielsweise seien Gebühren an den Haltestellen Bondorf, Kirchheim/Neckar und Neustadt-Hohenacker und Wernau abgeschafft worden. Die kostenlosen Park-and-Ride-Angebote würden deutlich stärker genutzt als gebührenpflichtige. An Werktagen verzeichne über die Hälfte der Park-and-Ride-Anlagen eine Auslastung von über 70 Prozent. Am Wochenende sei die Auslastung allgemein geringer.

Belegungsprognose zeigt Stoßzeiten der P+R-Anlagen

Auch auf der Homepage des VVS unter www.vvs.de sind die P+R-Anlagen in der Region aufgeführt. Dort kann man auch eine Belegungsprognose der Anlage je nach Uhrzeit ablesen. So sind die Plätze in der Fellbacher Philipp-Reis-Straße demnach von 8 bis 14 Uhr besonders hoch frequentiert – danach gibt es Entspannung.

Weitere Themen

Parken im Rems-Murr-Kreis: Kostenlose P+R-Plätze überfüllt – viele bezahlte Parkhäuser leer

Parken im Rems-Murr-Kreis Kostenlose P+R-Plätze überfüllt – viele bezahlte Parkhäuser leer

Der Verband Region Stuttgart hat die Nutzung der Park-and-Ride-Anlagen untersucht. Dabei zeigt sich, warum Tausende Plätze ungenutzt bleiben.
Von Eva Schäfer
OB-Wahl in Winnenden: Regierungspräsidium Stuttgart: „Wiederwahl von Holzwarth ist gültig“

OB-Wahl in Winnenden Regierungspräsidium Stuttgart: „Wiederwahl von Holzwarth ist gültig“

Die Wiederwahl von Hartmut Holzwarth ist rechtskräftig: Das Regierungspräsidium erklärt die OB-Wahl in Winnenden vom 25. Januar 2026 für gültig.
Von Chris Lederer
DJ-Duo aus dem Rems-Murr-Kreis: Trotz Handicap und Schmerzen: DJ-Zwillinge bringen Tanzflächen zum Beben

DJ-Duo aus dem Rems-Murr-Kreis Trotz Handicap und Schmerzen: DJ-Zwillinge bringen Tanzflächen zum Beben

Die Brüder Lars und Nils Hübner ticken ziemlich gleich. Sie haben sich als DJ-Duo „PlusTwo“ zusammengetan und legen auf. Dass Lars ein Handicap hat, stört dabei nicht – im Gegenteil.
Von Simone Käser
Kollision mit hohem Schaden: Stadtbahn-Unfall in Fellbach – Auto von Gleisen geschoben

Kollision mit hohem Schaden Stadtbahn-Unfall in Fellbach – Auto von Gleisen geschoben

Ein 48-jähriger Autofahrer missachtet in Fellbach eine rote Ampel und verursacht eine Kollision mit einer Stadtbahn. Der entstandene Schaden ist erheblich.
Von Sascha Sauer
Künstler Hans Mendler in Waiblingen: Kettensägen-Kunst ist laut: „Meine Nachbarn machen Brennholz, ich Skulpturen“

Künstler Hans Mendler in Waiblingen Kettensägen-Kunst ist laut: „Meine Nachbarn machen Brennholz, ich Skulpturen“

Ob Hinterglasmalerei oder Kunst mit der Kettensäge: Hans Mendler ist für alles zu haben. Oft nutzt er Alltagsgegenstände für seine Kunst, die nun in Waiblingen gezeigt wird.
Von Annette Clauß
64-Jährige aus Fellbach: Vom Quereinsteiger zum erfolgreichen Blumenladen –„Arbeit macht große Freude“

64-Jährige aus Fellbach Vom Quereinsteiger zum erfolgreichen Blumenladen –„Arbeit macht große Freude“

Simone Heid hat sich mitten in der Coronazeit mit ihrer Naturwerkstatt und Blumenbinderei selbstständig gemacht und sich in fünf Jahren erfolgreich etabliert. Wie ist ihr das gelungen?
Von Eva Schäfer
Imbiss an der Industriestraße: So schmeckt es beim neuen Bro’s Burger in Backnang

Imbiss an der Industriestraße So schmeckt es beim neuen Bro’s Burger in Backnang

Der neue Imbiss Bro’s Burger in Backnang geht selbstbewusst an den Start – wir waren dort und haben getestet, ob er dieses Versprechen einlösen kann.
Von Phillip Weingand
Teure Auto-Reparatur: „Mit mir macht der das nicht“: Mann soll 20.000 Euro an KFZ-Werkstatt zahlen

Teure Auto-Reparatur „Mit mir macht der das nicht“: Mann soll 20.000 Euro an KFZ-Werkstatt zahlen

An einer A-Klasse ist nicht nur der Riemenspanner gerissen, sondern auch eine Männerfreundschaft zerbrochen. Jetzt muss sich das Stuttgarter Landgericht mit dem kuriosen Fall befassen.
Von Sascha Schmierer
Pilotprojekt in Behindertenhilfe: Nach „Schlaraffenland“-Debatte: Rems-Murr-Kreis setzt auf Bürokratieabbau

Pilotprojekt in Behindertenhilfe Nach „Schlaraffenland“-Debatte: Rems-Murr-Kreis setzt auf Bürokratieabbau

Nach umstrittenen Sparworten aus Stuttgart schlagen Rems-Murr-Kreis und Diakonie Stetten bei der Eingliederungshilfe einen anderen Weg ein. Doch bringt das eine echte Entlastung?
Von Frank Rodenhausen
Fellbacher Weingärtner: Gold-Auszeichnung für den Chardonnay aus dem Barriquefass

Fellbacher Weingärtner Gold-Auszeichnung für den Chardonnay aus dem Barriquefass

Bei der Teilnahme an den Golden Grape Awards für Burgundersorten nehmen die Fellbacher Weingärtner drei Auszeichnungen mit.
Von Sascha Schmierer
Weitere Artikel zu Fellbach Parken
 
 