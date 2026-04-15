Parken in Esslingen Neue Gebühren zu hoch? – Parkplatz an der Burg bleibt leer
Nach der Einführung von Parkgebühren an der Esslinger Burg wird der Platz kaum noch genutzt. Die Stadt will den Tarif senken, doch viele Räte fordern eine andere Lösung.
Nach der Einführung von Parkgebühren an der Esslinger Burg wird der Platz kaum noch genutzt. Die Stadt will den Tarif senken, doch viele Räte fordern eine andere Lösung.
Wie soll das Parken an der Esslinger Burg künftig geregelt werden? Das ist weiter unklar. Nachdem die Stadt Anfang des Jahres überraschend Parkscheinautomaten auf dem Parkplatz an der Mülbergerstraße aufgestellt hatte, war Kritik laut geworden. Mit einem günstigeren Parktarif wollte die Stadt nun gegensteuern – doch die Stadträte im Verwaltungsausschuss zeigten sich davon wenig überzeugt. Sie fordern eine andere Lösung.