Parken in Göppingen Parkhäuser sollen Druck herausnehmen
Die oberirdischen Stellplätze in der City sind stark ausgelastet. In einigen Parkhäusern gibt es aber noch Kapazitäten. Jetzt soll ein Konzept her – auch fürs Anwohnerparken.
Die Stadt Göppingen wirbt auf großformatigen Werbebannern an den Zufahrten mit ihren mehr als 4200 Stellplätzen in der Innenstadt. Aber was bedeutet das im Detail? Wo geht es zu welchen Tageszeiten eng zu? Wo gibt es noch Spielraum? Dem einzelnen Autofahrer weist das im April in Betrieb genommene Leitsystem den Weg zu den aktuell freien Parkhaus-Plätzen. Den Blick auf die Gesamtlage, inklusive der Stellplätze am Straßenrand, verspricht die Parkraum-Erhebung.