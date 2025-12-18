Parken in Göppingen: Parkhäuser sollen Druck herausnehmen

Die Stadt Göppingen wirbt auf großformatigen Werbebannern an den Zufahrten mit ihren mehr als 4200 Stellplätzen in der Innenstadt. Aber was bedeutet das im Detail? Wo geht es zu welchen Tageszeiten eng zu? Wo gibt es noch Spielraum? Dem einzelnen Autofahrer weist das im April in Betrieb genommene Leitsystem den Weg zu den aktuell freien Parkhaus-Plätzen. Den Blick auf die Gesamtlage, inklusive der Stellplätze am Straßenrand, verspricht die Parkraum-Erhebung.

Die Zählungen hatte die Stadt bereits vor gut zwei Jahren in Auftrag gegeben. Die mehr als hundert Seiten füllenden Ergebnisse wurden jetzt im Ausschuss für Umwelt und Technik vorgestellt – als Grundlage für die weitere Vorgehensweise: Wenn der Gemeinderat zustimmt, wird ein Beratungsbüro in den kommenden zwölf Monaten ein Konzept erarbeiten, was man wo verbessern könnte. Dabei sollen auch Verdrängungseffekte beachtet werden.​

Stadtverwaltung sieht Handlungsbedarf​

Die Stadtverwaltung leitet aus den Ergebnissen der Erhebung jedenfalls einen „Handlungsbedarf für eine Optimierung des Parkraums insgesamt, aber auch speziell für das Anwohnerparken“ ab. Die Erhebung hat nämlich gezeigt, dass beispielsweise in Wohngebieten wie der Nordstadt, aber auch rund um die großen Behörden, beispielsweise das Landratsamt oder das Technische Rathaus, viele Stellplätze von Pendlern und Dauerparkern belegt sind.​

Insgesamt wurde die Stadt für die Zählungen in sechs Gebiete unterteilt. Dann wurde jeweils die Auslastung der Stellplätze über den Tagesverlauf an einem Donnerstag und an einem Samstag erhoben, und zwar bis auf die Ebene einzelner Straßen. Das sei „eine sehr gute Datengrundlage“, befand Baubürgermeisterin Eva Noller im Ausschuss, „weil nicht eine Soße über alles gekippt wird“.

Einige Beispiele aus dem Bericht: Nordstadt: 1024 Stellplätze im Straßenraum. Gesamtauslastung donnerstags 87 Prozent, samstags 84,3 Prozent. Im Bereich Stadthalle: 594 Stellplätze (ohne den Stadthallenparkplatz). Gesamtauslastung donnerstags 83,3 Prozent, samstags 79,9 Prozent. Im Umfeld des Technisches Rathauses gibt es 477 Stellplätze im Straßenraum (ohne Parkplatz Technisches Rathaus), Gesamtauslastung donnerstags 63,9 Prozent, samstags 75,7 Prozent​

Rund ums Landratsamt: 219 Stellplätze im Straßenraum (ohne Parkhaus und Parkplatz Landratsamt), Gesamtauslastung donnerstags 97,4 Prozent, samstags 85,6 Prozent. Reusch: 660 Stellplätze (ohne Parkplatz EWS-Arena), Gesamtauslastung donnerstags 57,7 Prozent, samstags 61,7 Prozent. Innerhalb des Gebiets zeigte sich aber eine deutlich stärkere Auslastung Richtung Landratsamt und Innenstadt.

Hohe Auslastung rund um die Hauptstraße

Die Innenstadt wurde weiter in vier Quadranten unterteilt und die Situation separat beurteilt. Insgesamt ergibt sich für die City eine Kapazität von 864 öffentlichen Stellplätzen im Straßenraum und 2169 Stellplätzen in Parkbauten, zusammen also 3033. Die Gesamtauslastung der Stellplätze im Straßenraum ist besonders hoch in zwei City-Bereichen: nördlich der Hauptstraße Gesamtauslastung 98,4 Prozent donnerstags, 92,9 Prozent samstags. Südlich der Hauptstraße: Gesamtauslastung donnerstags 96,2 Prozent, samstags 108, 7 Prozent (wegen Falschparkern). Die Quadranten östlich der Markstraße haben teils niedrigere Auslastungszahlen.

Teil der Untersuchung waren auch die öffentlichen Parkhäuser, die sich wie ein Ring um die Innenstadt legen. Hier ergaben sich teils deutliche Unterschiede in der Auslastung: Für die am stärksten nachgefragten Parkbauten am Marktplatz, in der Friedrichstraße, in der Bahnhofstraße, am Bahnhofplatz und im Roth-Carree lagen die ermittelten Belegungsquoten tagsüber bei über 90 Prozent. Hingegen waren die Zahlen im Parkhaus Schillerplatz (59 Prozent) und in der Jahnstraße (55 Prozent) deutlich niedriger. Ausreißer nach unten war die größte Parkanlage im „Agnes“ mit ihren etwa 700 Stellplätzen. Die waren zum Zeitpunkt der Erhebung nur zu 14 Prozent belegt.

Parkhaus im Agnes wird mittlerweile besser angenommen

Andreas Christ von der Verwaltung, der die Ergebnisse vorstellte, wies darauf hin, dass die Zahl nicht mehr gelte. Denn die Schüler, die das Büro für die Erhebung einsetzte, waren zwischen September 2023 und September 2024 unterwegs. Mittlerweile werde das Parkhaus im Agnes deutlich besser angenommen, sagte Christ. Baubürgermeisterin Noller fand: „Es könnte eine Chance sein für die Innenstadt, dass nicht alle Parkhäuser voll ausgelastet sind.“ Für die Untersuchung, die der Gemeinderat in Auftrag geben soll, stehen 100.000 Euro im Haushalt.​​

In der Diskussion: Hauptstraße und Brezeltaste

Hauptstraße

Ein erster Beschluss, den der Gemeinderat am Donnerstag fassen soll, ist die Beibehaltung der Parkregelung in der Hauptstraße mit fünf Ladezonen und weniger Kurzzeitplätzen. Diese Regelung wurde im Sommer 2024 zunächst probehalber eingeführt, nachdem der Pilotversuch „Fußgängerfreundliche Innenstadt“ abgebrochen worden war. Bei der „Fußgängerfreundlichen Innenstadt“ waren Sitzgelegenheiten und Begrünung eingeführt worden, doch Geschäftsinhaber klagten über geringen Zulauf durch Kunden, die per Auto kommen.​

Brezeltaste

Das Thema sorgt immer wieder für Diskussionen in der Bevölkerung und im Stadtrat. Die Brezeltaste für kostenloses Kurzparken ist bei Autofahrern in der Göppinger Innenstadt sehr beliebt, aber im Gemeinderat umstritten. Thema war die Brezeltaste diesmal nicht. Doch in den kommenden Monaten kommt sie wieder auf die Tagesordnung.