 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Region
  4. Landkreis Göppingen

  6. Parkhäuser sollen Druck herausnehmen

Parken in Göppingen Parkhäuser sollen Druck herausnehmen

Parken in Göppingen: Parkhäuser sollen Druck herausnehmen
1
Seit April zeigt das Göppinger Parkleitsystem den Weg zu freien Parkhauskapazitäten in der Stadt an Foto: Giacinto Carlucci

Die oberirdischen Stellplätze in der City sind stark ausgelastet. In einigen Parkhäusern gibt es aber noch Kapazitäten. Jetzt soll ein Konzept her – auch fürs Anwohnerparken.

Die Stadt Göppingen wirbt auf großformatigen Werbebannern an den Zufahrten mit ihren mehr als 4200 Stellplätzen in der Innenstadt. Aber was bedeutet das im Detail? Wo geht es zu welchen Tageszeiten eng zu? Wo gibt es noch Spielraum? Dem einzelnen Autofahrer weist das im April in Betrieb genommene Leitsystem den Weg zu den aktuell freien Parkhaus-Plätzen. Den Blick auf die Gesamtlage, inklusive der Stellplätze am Straßenrand, verspricht die Parkraum-Erhebung.

 

Die Zählungen hatte die Stadt bereits vor gut zwei Jahren in Auftrag gegeben. Die mehr als hundert Seiten füllenden Ergebnisse wurden jetzt im Ausschuss für Umwelt und Technik vorgestellt – als Grundlage für die weitere Vorgehensweise: Wenn der Gemeinderat zustimmt, wird ein Beratungsbüro in den kommenden zwölf Monaten ein Konzept erarbeiten, was man wo verbessern könnte. Dabei sollen auch Verdrängungseffekte beachtet werden.​

Stadtverwaltung sieht Handlungsbedarf​

Die Stadtverwaltung leitet aus den Ergebnissen der Erhebung jedenfalls einen „Handlungsbedarf für eine Optimierung des Parkraums insgesamt, aber auch speziell für das Anwohnerparken“ ab. Die Erhebung hat nämlich gezeigt, dass beispielsweise in Wohngebieten wie der Nordstadt, aber auch rund um die großen Behörden, beispielsweise das Landratsamt oder das Technische Rathaus, viele Stellplätze von Pendlern und Dauerparkern belegt sind.​

Insgesamt wurde die Stadt für die Zählungen in sechs Gebiete unterteilt. Dann wurde jeweils die Auslastung der Stellplätze über den Tagesverlauf an einem Donnerstag und an einem Samstag erhoben, und zwar bis auf die Ebene einzelner Straßen. Das sei „eine sehr gute Datengrundlage“, befand Baubürgermeisterin Eva Noller im Ausschuss, „weil nicht eine Soße über alles gekippt wird“.

Einige Beispiele aus dem Bericht: Nordstadt: 1024 Stellplätze im Straßenraum. Gesamtauslastung donnerstags 87 Prozent, samstags 84,3 Prozent. Im Bereich Stadthalle: 594 Stellplätze (ohne den Stadthallenparkplatz). Gesamtauslastung donnerstags 83,3 Prozent, samstags 79,9 Prozent. Im Umfeld des Technisches Rathauses gibt es 477 Stellplätze im Straßenraum (ohne Parkplatz Technisches Rathaus), Gesamtauslastung donnerstags 63,9 Prozent, samstags 75,7 Prozent​

Rund ums Landratsamt: 219 Stellplätze im Straßenraum (ohne Parkhaus und Parkplatz Landratsamt), Gesamtauslastung donnerstags 97,4 Prozent, samstags 85,6 Prozent. Reusch: 660 Stellplätze (ohne Parkplatz EWS-Arena), Gesamtauslastung donnerstags 57,7 Prozent, samstags 61,7 Prozent. Innerhalb des Gebiets zeigte sich aber eine deutlich stärkere Auslastung Richtung Landratsamt und Innenstadt.

Hohe Auslastung rund um die Hauptstraße

Die Innenstadt wurde weiter in vier Quadranten unterteilt und die Situation separat beurteilt. Insgesamt ergibt sich für die City eine Kapazität von 864 öffentlichen Stellplätzen im Straßenraum und 2169 Stellplätzen in Parkbauten, zusammen also 3033. Die Gesamtauslastung der Stellplätze im Straßenraum ist besonders hoch in zwei City-Bereichen: nördlich der Hauptstraße Gesamtauslastung 98,4 Prozent donnerstags, 92,9 Prozent samstags. Südlich der Hauptstraße: Gesamtauslastung donnerstags 96,2 Prozent, samstags 108, 7 Prozent (wegen Falschparkern). Die Quadranten östlich der Markstraße haben teils niedrigere Auslastungszahlen.

Teil der Untersuchung waren auch die öffentlichen Parkhäuser, die sich wie ein Ring um die Innenstadt legen. Hier ergaben sich teils deutliche Unterschiede in der Auslastung: Für die am stärksten nachgefragten Parkbauten am Marktplatz, in der Friedrichstraße, in der Bahnhofstraße, am Bahnhofplatz und im Roth-Carree lagen die ermittelten Belegungsquoten tagsüber bei über 90 Prozent. Hingegen waren die Zahlen im Parkhaus Schillerplatz (59 Prozent) und in der Jahnstraße (55 Prozent) deutlich niedriger. Ausreißer nach unten war die größte Parkanlage im „Agnes“ mit ihren etwa 700 Stellplätzen. Die waren zum Zeitpunkt der Erhebung nur zu 14 Prozent belegt.

Parkhaus im Agnes wird mittlerweile besser angenommen

Andreas Christ von der Verwaltung, der die Ergebnisse vorstellte, wies darauf hin, dass die Zahl nicht mehr gelte. Denn die Schüler, die das Büro für die Erhebung einsetzte, waren zwischen September 2023 und September 2024 unterwegs. Mittlerweile werde das Parkhaus im Agnes deutlich besser angenommen, sagte Christ. Baubürgermeisterin Noller fand: „Es könnte eine Chance sein für die Innenstadt, dass nicht alle Parkhäuser voll ausgelastet sind.“ Für die Untersuchung, die der Gemeinderat in Auftrag geben soll, stehen 100.000 Euro im Haushalt.​​

In der Diskussion: Hauptstraße und Brezeltaste

Hauptstraße
 Ein erster Beschluss, den der Gemeinderat am Donnerstag fassen soll, ist die Beibehaltung der Parkregelung in der Hauptstraße mit fünf Ladezonen und weniger Kurzzeitplätzen. Diese Regelung wurde im Sommer 2024 zunächst probehalber eingeführt, nachdem der Pilotversuch „Fußgängerfreundliche Innenstadt“ abgebrochen worden war. Bei der „Fußgängerfreundlichen Innenstadt“ waren Sitzgelegenheiten und Begrünung eingeführt worden, doch Geschäftsinhaber klagten über geringen Zulauf durch Kunden, die per Auto kommen.​

Brezeltaste
 Das Thema sorgt immer wieder für Diskussionen in der Bevölkerung und im Stadtrat. Die Brezeltaste für kostenloses Kurzparken ist bei Autofahrern in der Göppinger Innenstadt sehr beliebt, aber im Gemeinderat umstritten. Thema war die Brezeltaste diesmal nicht. Doch in den kommenden Monaten kommt sie wieder auf die Tagesordnung.

Weitere Themen

Diskussion im Gemeinderat: Wohl keine neue Steuer gegen die Müllflut

Diskussion im Gemeinderat Wohl keine neue Steuer gegen die Müllflut

Göppingen will sein Müllproblem in den Griff bekommen. Klar ist jedoch: Eine Verpackungssteuer auf Einwegbecher und Fastfood-Kartons stößt auf wenig Gegenliebe.
Von Arnd Woletz​
Unfall im Kreis Göppingen: 58-Jähriger bemerkt Stau-Ende zu spät – Auffahrunfall mit vier Autos

Unfall im Kreis Göppingen 58-Jähriger bemerkt Stau-Ende zu spät – Auffahrunfall mit vier Autos

Am Dienstagmorgen kam es auf der B466 im Kreis Göppingen zu einem Auffahrunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen. Eine Frau wurde leicht verletzt.
Von Julia Hawener
Kreis Göppingen: Proteste von Eltern reißen nicht ab

Kreis Göppingen Proteste von Eltern reißen nicht ab

Der Unmut über Kürzungen im Schülerverkehr findet kein Ende. Der Landkreis sieht aktuell keinen Grund nachzujustieren, die Stadt Göppingen sieht das allerdings anders
Von Susann Schönfelder
Finanzen Kreis Göppingen: Der Sparhaushalt für 2026 ist verabschiedet

Finanzen Kreis Göppingen Der Sparhaushalt für 2026 ist verabschiedet

Der Göppinger Landrat Markus Möller vergleicht die jetzige Situation mit der Einführung der Agenda 2010. Der bürgerliche Mehrheitsblock steht.
Von Dirk Hülser
Veranstaltung am Mörike-Gymnasium: Über die digitale Gefährdung der Demokratie

Veranstaltung am Mörike-Gymnasium Über die digitale Gefährdung der Demokratie

Katarina Bader, Professorin an der Hochschule der Medien, hat mit Jugendlichen am Göppinger Mörike-Gymnasium über den Einfluss digitaler Medien auf die Demokratie gesprochen.
Von Annerose Fischer-Bucher
Alb-Fils-Klinikum Göppingen: Der Service in der Notaufnahme soll besser werden

Alb-Fils-Klinikum Göppingen Der Service in der Notaufnahme soll besser werden

Die Leitung der Göppinger Alb-Fils-Klinik reagiert auf Beschwerden von Patienten und erklärt selbstkritisch, warum es im Neubau an manchen Stellen nicht rund lief oder läuft.
Von Susann Schönfelder
Kreismedienzentrum Göppingen: „Es fallen dann eben Angebote weg“

Kreismedienzentrum Göppingen „Es fallen dann eben Angebote weg“

Das Kreismedienzentrum Göppingen ist für viele Schulen Anlaufstelle, wenn es um medienpädagogische Angebote geht. Doch einige davon könnten Sparplänen zum Opfer fallen
Von Sarah Quaas
Jugendarbeit in Göppingen: Aus der Traum vom großen Jugendtreff

Jugendarbeit in Göppingen Aus der Traum vom großen Jugendtreff

Die Stadt Göppingen gibt die Pläne für einen Jugendtreff in der Poststraße auf. Deshalb geht es im Jugendtreff „Upstairs“ weiter.
Von Margit Haas
Alb-Fils-Klinikum: Abläufe im neuen Klinikum in der Kritik

Alb-Fils-Klinikum Abläufe im neuen Klinikum in der Kritik

Patienten und deren Angehörige berichten, dass sie schlechte Erfahrungen im neuen Göppinger Krankenhaus gemacht haben. Die Klinik verweist auf Datenschutz, verspricht aber Besserung.
Von Dirk Hülser
Unglück an der Zugspitze: 19-Jähriger aus der Region Stuttgart von Lawine erfasst und getötet

Unglück an der Zugspitze 19-Jähriger aus der Region Stuttgart von Lawine erfasst und getötet

Ein Klettersteig an der Zugspitze ist einem jungen Mann aus dem Kreis Göppingen zum Verhängnis geworden. Er hatte wohl einen fatalen Fehler begangen.
 
 