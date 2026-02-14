Am 29. Januar beginnt die Instandhaltung in Herrenberg. Gerade einmal zwei Wochen später ist die Baustelle am Bahnhof Geschichte. Pendlern fällt ein Stein vom Herzen.

ber 14.02.2026 - 10:11 Uhr

Üblicherweise dauern Baustellen länger als geplant. Dass es in manchen Fällen auch schneller gehen kann, zeigt sich nun am Beispiel Herrenberg: Alle Ebenen des P+R-Parkhauses am Bahnhof stehen seit vergangenem Freitag wieder zur Verfügung. Wie die Stadtwerke Herrenberg mitteilen, konnten die Instandhaltungsarbeiten früher als geplant abgeschlossen werden. Ursprünglich war damit gerechnet worden, dass sich die Bauzeit bis Ende Februar hinziehen könnte. An den Auf- und Abfahrrampen bauten die Stadtwerke zusätzliche Stahlstützen zur Verbesserung der Tragwerksstruktur ein.