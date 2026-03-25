Parken in Leonberg So wird künftig im Bahnhofsparkhaus abgerechnet
Die Stadtwerke stellen das technische System um und erhoffen sich Mehreinnahmen. Doch gerade beim Geld gibt es noch offene Fragen.
Die Stadtwerke stellen das technische System um und erhoffen sich Mehreinnahmen. Doch gerade beim Geld gibt es noch offene Fragen.
In vielen anderen Städten ist es schon gang und gäbe: Wer mit seinem Wagen ins Parkhaus fährt, braucht quasi nichts mehr zu machen. Weder muss ein Ticket gezogen, noch eine Summe im Voraus entrichtet werden. Stattdessen lichten fest installierte Kameras die Nummernschilder der einfahrenden Autos automatisch ab. Abgerechnet wird am Schluss minutengenau die erfasste Parkzeit.