Parkplätze am Blühenden Barock am Wochenende gesperrt

Parken in Ludwigsburg

Wenn an diesem Wochenende Heißluftballons vor der Südfront des Ludwigsburger Schlosses in die Luft steigen, startet die Stadt Ludwigsburg einen Versuchsballon in Sachen Parken. Ob das mehr als heiße Luft ist, wird sich zeigen.

Sabine Armbruster 10.04.2025 - 18:30 Uhr

Bei Großveranstaltungen im Blühenden Barock haben viele Spaß – nur die unmittelbaren Anwohner nicht. Besonders gebeutelt sind diejenigen, die direkt an der östlichen Parkgrenze wohnen. Regelmäßig läuft dann die Mömpelgardstraße voll mit Autos, deren Fahrer einen Parkplatz suchen. Die warten dann auch häufig in der zweiten Reihe, ob etwas frei wird. Oder sie biegen in die Rosenstraße ab, obwohl die eine Anliegerstraße ist, und versuchen da ihr Glück. Die belastende Situation löste bei der Stadtverwaltung zwar Beteuerungen aus, man nehme die Belastung der Anwohner sehr erst, passiert ist aber nichts.