Parken in Waiblingen Stadt Waiblingen schafft analogen Parkausweis ab
Waiblingen setzt beim Anwohnerparken künftig komplett auf Digitalisierung. Für alle, die keine Park-App nutzen können oder wollen, gibt es einen Sonderweg.
Waiblingen setzt beim Anwohnerparken künftig komplett auf Digitalisierung. Für alle, die keine Park-App nutzen können oder wollen, gibt es einen Sonderweg.
Hundert Prozent digital ist das Ziel, das die Stadt Waiblingen beim Bewohnerparken anstrebt. „Das Thema ist prädestiniert dafür“, sagt der Erste Bürgermeister Peter Schäfer. Derzeit stehe man nach einer längeren Vorbereitungsphase „ganz kurz vor dem Startschuss“. Binnen ungefähr eines Jahres soll es dann in Waiblingen keine Bewohnerparkausweise auf Papier mehr geben. In den Parkzonen, die nun neu hinzukommen – etwa der Zone 3 im Bereich Rötestraße –, wird die Stadt ausschließlich digitale Bewohnerparkausweise ausgeben.