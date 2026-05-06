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  6. Stadt Waiblingen schafft analogen Parkausweis ab

Parken in Waiblingen Stadt Waiblingen schafft analogen Parkausweis ab

Parken in Waiblingen: Stadt Waiblingen schafft analogen Parkausweis ab
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In Waiblingen gibt es bereits etliche Zonen, in denen Bewohner mit Parkausweis parken können. In Zukunft gibt es dafür keine Parkausweise auf Papier mehr, sondern ausschließlich eine digitale Lösung. Foto: Gottfried Stoppel

Waiblingen setzt beim Anwohnerparken künftig komplett auf Digitalisierung. Für alle, die keine Park-App nutzen können oder wollen, gibt es einen Sonderweg.

Hundert Prozent digital ist das Ziel, das die Stadt Waiblingen beim Bewohnerparken anstrebt. „Das Thema ist prädestiniert dafür“, sagt der Erste Bürgermeister Peter Schäfer. Derzeit stehe man nach einer längeren Vorbereitungsphase „ganz kurz vor dem Startschuss“. Binnen ungefähr eines Jahres soll es dann in Waiblingen keine Bewohnerparkausweise auf Papier mehr geben. In den Parkzonen, die nun neu hinzukommen – etwa der Zone 3 im Bereich Rötestraße –, wird die Stadt ausschließlich digitale Bewohnerparkausweise ausgeben.

 

Was bedeutet das für die Nutzer? „Künftig kann jeder Anwohner vom Sofa aus einen Parkausweis beantragen“, erläuterte Peter Schäfer. Für das Projekt arbeitet die Stadt Waiblingen mit der Parkster GmbH aus München zusammen. Über deren gleichnamige Park-App können Anwohner ihren digitalen Parkausweis beantragen, indem sie sich registrieren, einen Code erhalten und die Gebühren bezahlen.

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Digitale Kontrolle: Ordnungsdienst scannt Kennzeichen

Die Kontrolleure vom Kommunalen Ordnungsdienst scannen dann beim Rundgang durch die Straßen die Kennzeichen der geparkten Autos und sehen, ob ein gültiger digitaler Parkausweis für das jeweilige Fahrzeug vorliegt. Über die App werden Nutzer auch rechtzeitig vor dem Ablauf des Gültigkeitsdatums daran erinnert, dass sie einen neuen Ausweis beantragen müssen.

Die Goethestraße gehört zu den Gebieten in der Stadt, in denen das Bewohnerparken bereits eingeführt wurde. Foto: Gottfried Stoppel

Ressourcen werden frei

Für alle, die die App nicht nutzen wollen oder können, bietet die Stadt eine Alternativlösung an – den „Rathaus-Weg“: Dabei übernimmt die Verwaltung die Antragstellung für den Anwohner, der dazu ins Rathaus kommt. Das bedeutet zwar einen zusätzlichen Aufwand für die städtischen Beschäftigten, dennoch erhofft sich die Stadt von dem konsequent digitalen Weg mehrere Vorteile. Die Bearbeitungszeit für Parkausweise lasse sich dadurch von bis zu 14 Tagen auf drei Tage reduzieren, erläuterte Schäfer. Da die Ausweise nicht mehr ausgedruckt und per Post verschickt werden müssen, werden personelle Ressourcen frei, die für die Beratung der Bürger genutzt werden können.

Für die Anfangszeit soll es eine Kulanzphase geben, während der zunächst auf die neuen Regelungen aufmerksam gemacht wird. Erst nach dieser Phase drohen Parkenden ohne Ausweis Konsequenzen. Derzeit liegen die Parkgebühren für Bewohner in Waiblingen bei 120 Euro im Jahr.

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