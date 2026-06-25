Parken in Waldenbuch Stadt will Autofahrer nicht zur Kasse bitten
In der Waldenbucher Gemeinderatssitzung ist einmal mehr übers Parken diskutiert worden: Die Parkraumbewirtschaftung kommt nicht, dafür mehr Zeitregelungen und Kennzeichnungen.
In der Waldenbucher Gemeinderatssitzung ist einmal mehr übers Parken diskutiert worden: Die Parkraumbewirtschaftung kommt nicht, dafür mehr Zeitregelungen und Kennzeichnungen.
Es bleibt ein emotionales Thema. Hin und her diskutiert wurde schon Mitte Mai im Waldenbucher Gemeinderat zum Abschlussbericht des „Park.Raum.Check“ – ein Angebot des Verkehrsministeriums Baden-Württemberg –, das das Ingenieurbüro IGV vorstellte. Nun ging es noch lebendiger zu, nachdem Ordnungsamtsleiterin Vanessa Wanes die Parkkonzeption der Stadt und „mögliche Maßnahmen zur Verbesserung der Parksituation" und des Parkdrucks präsentiert hatte.