Parken in Waldenbuch: Stadt will Autofahrer nicht zur Kasse bitten

Es bleibt ein emotionales Thema. Hin und her diskutiert wurde schon Mitte Mai im Waldenbucher Gemeinderat zum Abschlussbericht des „Park.Raum.Check“ – ein Angebot des Verkehrsministeriums Baden-Württemberg –, das das Ingenieurbüro IGV vorstellte. Nun ging es noch lebendiger zu, nachdem Ordnungsamtsleiterin Vanessa Wanes die Parkkonzeption der Stadt und „mögliche Maßnahmen zur Verbesserung der Parksituation" und des Parkdrucks präsentiert hatte.

Dabei ging es um Schritte, die schnell mit vorhandenen Werkzeugen umgesetzt werden könnten. Wanes: „Wir müssen auch auf unsere Gewerbetreibenden achten.“ Kurz, die Stadtverwaltung empfahl nicht die Parkraumbewirtschaftung und das Bewohnerparken, die in der IGV-Analyse vorgeschlagen wurden. Der Gemeinderat folgte mehrheitlich den eher pragmatischen Maßnahmen, weil sie das Parken für alle Nutzergruppen kostenfrei möglich machten. Parkautomaten kosteten – und die Gebühren des Anwohnerparkens müssten an den Landkreis abgeführt werden.

Parken Auswärtige den Ort zu?

Ein Zuschauer im Saal zeigte sein Smartphone: Ein Auto mit Kennzeichen aus einer fast 60 Kilometer entfernten Stadt. Das habe länger als 24 Stunden geparkt und behindert. „Im absoluten Halteverbot!“ Als die Frage nach dem Gemeindevollzugsdienst und Durchsetzen von Regeln aufkam, unterstrich Bürgermeister Chris Nathan, der neue städtische Vollzugsbeamte trete in Waldenbuch just seinen Dienst an.

Auch ärgerlich für einige: Dauerparkende, die Plätze auf den Arealen am Rande der Stadtmitte belegten. „Wer sind diese Leute?“, wurde sinniert. Aushäusige, die den Bus zum Flughafen und den Flieger für zwei Wochen Mallorca nähmen? Oder jene, deren Garagen als Lager für alles andere nur nicht für ihr Auto dienten?

Vorschläge und Änderungsanträge flogen umher, bis die Beschlussvorlage mit den sechs angepassten Maßnahmen einstimmig angenommen wurde – zuvor hatte man über die umstrittenen Punkte einzeln abgestimmt.

Was gegen „wildes Parken“ geplant ist

Fazit: Die 10-Stunden-Regelung von 8 bis 20 Uhr soll ausgeweitet werden an den Parkorten Auch–Areal, Nürtinger Straße, Höhe Hausnummer 22, Kreuzung Nürtinger Straße/Echterdinger Straße, Schlossbergstaffel/Auf dem Graben, Feuerwehrparkplatz, Hasenhof/Einfahrt Teckstraße sowie Ritter-Sport-Stadion. Gegen „wildes Abstellen“ plant man, die öffentlichen Stellplätze zu markieren und zu kennzeichnen soweit ob des vorhandenen Belags möglich; und zwar an den genannten Orten sowie am AWO-Häuschen und der Unteren Echterdinger Straße zwischen Stuttgarter Straße und Nürtinger Straße. Bürgermeister Nathan: „Für die Echterdinger Straße nehme ich mit: Genau betrachten, lieber weniger als mehr Parkplätze, mehr Sicherheit.“

Eine einheitliche 2-Stunden-Regelung mit Parkscheibe steht an für Auf dem Graben sowie Marktstraße/am Marktplatz, montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr sowie samstags von 8 bis 13 Uhr, dazu eine eingeschränkte Halteverbotszone. Die Parkplätze im Neuen Weg am Spielplatz sollen in die 2-Stunden-Zone, gegenüber der Kreissparkasse soll ein Behindertenparkplatz kommen, an der St.-Veit-Kirche für „Anlieger“ ausgewiesen werden. Geprüft werde, ob bisherige Anwohnerstellplätze am Rathaus zur St.-Veit-Kirche verlagert werden können. Nach einem Jahr soll das Paket evaluiert werden.