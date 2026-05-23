Ein Bericht zeigt eine teils hohe Auslastung der Parkplätze in Waldenbuch. Die Vorschläge zur Parkraumbewirtschaftung reichen vom Anwohnerparken bis zum Zonenmodell.
23.05.2026 - 15:29 Uhr
„Es ist ein emotionales Thema!“ Ein Satz, der in der Waldenbucher Gemeinderatssitzung mehrfach fiel. Ging es doch bei Tagesordnungspunkt drei um den Abschlussbericht des „Park.Raum.Check Waldenbuch“. Den stellten Moritz Jordan, Geschäftsführer des Ingenieurbüros IGV GmbH & Co. KG, und Fabian Meurer vom Kompetenznetz Klima Mobil vor.