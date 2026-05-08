Parken in Stuttgart bald bundesweit am teuersten?

Extreme Tarife Parkgebühren in Stuttgart bald bundesweit am teuersten?
Eine Studie bestätigt, was viele Stuttgarter längst vermuten: Die Parkgebühren gehören bereits mit zu den höchsten in Deutschland – und bald wird es noch viel teurer.
Eine Studie bestätigt, was viele Stuttgarter längst vermuten: Die Parkgebühren gehören bereits mit zu den höchsten in Deutschland – und bald wird es noch viel teurer.
Eine Studie von Anfang 2026 hat bereits belegt, was sich viele in Stuttgart schon denken konnten, wenn sie ihr Auto in der Innenstadt abgestellt haben: Die Landeshauptstadt ist ein teures Pflaster, wenn es um Parkgebühren geht.