 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Region
  4. Rems-Murr-Kreis

  6. Die Tage der „Brötchentaste“ scheinen in Schorndorf gezählt

Parkgebühren Die Tage der „Brötchentaste“ scheinen in Schorndorf gezählt

Parkgebühren: Die Tage der „Brötchentaste“ scheinen in Schorndorf gezählt
1
Das kostenfreie Kurzzeit-Parkticket galt bisher in vielen Kommunen als Beitrag für eine attraktive Innenstadt. Schorndorf will den Gratistarif jetzt ersatzlos streichen. Foto: Sven Klamann

Trotz massiver Kritik von Einzelhändlern will die Stadt Schorndorf die Parkgebühren drastisch erhöhen. Für einen dreistündigen Einkaufsbummel wären 7,50 Euro fällig.

Rems-Murr: Sascha Schmierer (sas)

Kurz mal zum Bäcker, in der Buchhandlung schnell einen Geschenkgutschein besorgen, in der Apotheke ein Rezept einlösen und im Rathaus einen Flyer für die Erlebnisführungen abgreifen – die „Brötchentaste“ für Kurzparker galt bisher auch in Schorndorf als Erfolgsmodell. Die Möglichkeit, sein Auto für kurze Besorgungen immerhin 30 Minuten lang kostenlos abzustellen, wurde von Stadtpolitik und Einzelhandel als kundenfreundliche Serviceleistung gerühmt.

 

Dem Einkauf in der Innenstadt sollte der Gratistarif für Kurzparker auch mit Blick auf die immer stärker spürbare Konkurrenz durch den Online-Handel ein Stück fast verlorene Attraktivität zurückgeben. Doch jetzt scheinen die Tage der sogenannten Brötchentaste gezählt. In seiner Sitzung an diesem Donnerstag, 7. Mai, soll der Schorndorfer Gemeinderat über eine deutliche Erhöhung der Parkgebühren entscheiden – und mit dem Preisaufschlag auch gleich das kostenlose Kurzpark-Ticket abschaffen.

Ein ausgedehnter Einkaufsbummel geht künftig richtig ins Geld

Geplant ist, auf allen öffentlichen Parkplätzen in der Innenstadt künftig 50 Cent für die erste halbe Stunde zu verlangen – was für die beliebte Brötchentaste das Ende bedeutet. Richtig ins Geld geht es, sich in Schorndorf für einen ausgedehnten Einkaufsbummel zu entscheiden. Für eine Stunde sollen Autofahrer künftig 1,50 Euro bezahlen, zwei Stunden schlagen schon mit 4,50 Euro zu Buche.

Fast schon Großstadtverhältnisse erreicht der Innenstadt-Tarif bei drei Stunden Parkdauer: Satte 7,50 Euro will die Stadt fürs Abstellen des fahrbaren Untersatzes haben – ein Preis, bei dem sich der Normalkunde vor der schmucken Fachwerkkulisse des Marktplatzes wohl keinen Eisbecher mehr im Straßencafé gönnt. Und: Auch das Parken in der Peripherie wird teurer. In der Heinkelstraße, beliebter Abstellplatz für S-Bahn-Pendler und in Schorndorf selbst beschäftigte Berufstätige, werden künftig zwei Euro für drei Stunden, vier Euro für sechs Stunden, acht Euro für zwölf Stunden und 25 Euro für zwei Wochen fällig. Das entspricht einer Verdopplung der bisherigen Tarife.

Unsere Empfehlung für Sie

Schorndorf: Ehre für Fallschirmspringer: Punktlandung im Goldenen Buch

Schorndorf Ehre für Fallschirmspringer: Punktlandung im Goldenen Buch

Noch nie hat jemand bei einer Fallschirmsprung-WM alle drei Einzeltitel abgeräumt – bis der Schorndorfer Robin Griesheimer kam, sah und sprang.

Nicht betroffen von der Erhöhung der Parkgebühren sind öffentliche und private Parkhäuser – was den Wunsch nach einer besseren Auslastung und der Reduzierung des durch die Stadt kurvenden Suchverkehrs belegen mag. Ansonsten geht es Schorndorf schlichtweg ums Geld: Wegen der schwierigen Haushaltslage werden im Rathaus durch den Aufschlag bei den Parktickets immerhin sechsstellige Mehreinnahmen erhofft. 320.000 Euro mehr als bisher soll die Gebührenerhöhung in die Stadtkasse spülen.

Allerdings: Bereits im Vorfeld der Entscheidung gibt es heftigen Gegenwind. Vor allem die im BDS Centro zusammengeschlossenen Innenstadt-Unternehmen befürchten, dass durch die teuren Parktickets künftig die Kundschaft fernbleibt – und wehren sich deshalb gegen die neue Tarifordnung. „Auf die Attraktivität der Innenstadt und die wirtschaftliche Situation des Einzelhandels drohen erhebliche negative Auswirkungen“, heißt es in einer aktuellen Stellungnahme. „Die Brötchentaste ermöglicht kurze Wege und schnelle Erledigungen. Ihr Wegfall wird von vielen Bürgerinnen und Bürgern als unfreundlich und abschreckend wahrgenommen“, schreiben Andreas Erdmann, Roland Veil und Ulrich Fink im Namen der Einzelhandelsbetriebe.

Der BDS Centro fordert wenigstens eine kostenfreie Viertelstunde

Gefordert wird zumindest der Erhalt einer kostenlosen Kurzparkzeit von 15 Minuten. Schließlich sei die Brötchentaste im Jahr 2018 bewusst eingeführt worden, um kurze Erledigungen in der Innenstadt unkompliziert zu ermöglichen und den stationären Einzelhandel zu stärken. „Damals wurde ausdrücklich darauf hingewiesen, dass kurze kostenfreie Parkzeiten eine wichtige Unterstützung für den lokalen Handel darstellen“, heißt es bei BDS Centro.

Die Erwartung der Einzelhändler: Sinkt durch die erhöhten Parkgebühren die Kundenfrequenz, werden noch mehr auf der Kippe stehende Geschäfte in der Innenstadt schließen. So gesehen werde die Hoffnung auf kurzfristige Mehreinnahmen beim Parken verpuffen – weil künftig in einer weniger attraktiven Altstadt auch weniger Geschäfte als Steuerzahler übrig bleiben.

Weitere Themen

Parkgebühren: Die Tage der „Brötchentaste“ scheinen in Schorndorf gezählt

Parkgebühren Die Tage der „Brötchentaste“ scheinen in Schorndorf gezählt

Trotz massiver Kritik von Einzelhändlern will die Stadt Schorndorf die Parkgebühren drastisch erhöhen. Für einen dreistündigen Einkaufsbummel wären 7,50 Euro fällig.
Von Sascha Schmierer
Tag der offenen Tür: SOS-Kinderdorf in Schorndorf gewährt aktuelle Einblicke

Tag der offenen Tür SOS-Kinderdorf in Schorndorf gewährt aktuelle Einblicke

Das SOS-Kinderdorf Württemberg öffnet am Sonntag, 10. Mai, seine Türen für Besucherinnen und Besucher – und bietet Einblicke in das tägliche Leben dort.
Von Chris Lederer
Zugverkehr im Rems-Murr-Kreis: Murrbahn am Limit: Landkreis fordert mehr Kapazität statt neuer Einschnitte

Zugverkehr im Rems-Murr-Kreis Murrbahn am Limit: Landkreis fordert mehr Kapazität statt neuer Einschnitte

2027 droht Pendlern im Rems-Murr-Kreis das Chaos: gestrichene Halte, überfüllte Züge und neue Baustellen. Der Landkreis schlägt Alarm.
Von Frank Rodenhausen
Hofmarkt aus Waiblingen: Weniger Ernte-Stress im Feld – warum diese Erdbeeren besser schmecken

Hofmarkt aus Waiblingen Weniger Ernte-Stress im Feld – warum diese Erdbeeren besser schmecken

Die Erdbeersaison im Rems-Murr-Kreis steht vor der Tür. Warum die Freiland-Erdbeeren vom Hofmarkt Schmid besonders schmackhaft sind und was Käufer beachten sollten.
Von Marie Part
Schulassistenz für besondere Kinder: Ein Anker für ADHS-Schulkind: „Manchmal umarmt er mich einfach“

Schulassistenz für besondere Kinder Ein Anker für ADHS-Schulkind: „Manchmal umarmt er mich einfach“

Trösten, fördern, stärken: Wie die Schulbegleiterin Debora Seeger Kindern hilft, die im Schulalltag Unterstützung brauchen – und wieso sie für die ganze Klasse eine Bereicherung ist.
Von Annette Clauß
Aspach und Waiblingen: Bus gerammt, Auto beschädigt: Polizei sucht Zeugen nach zwei Unfallfluchten

Aspach und Waiblingen Bus gerammt, Auto beschädigt: Polizei sucht Zeugen nach zwei Unfallfluchten

Nach zwei Unfallfluchten im Rems-Murr-Kreis ermittelt die Polizei und sucht Zeugen. In Aspach und Waiblingen-Hohenacker entstanden jeweils Sachschäden.
Von Sascha Sauer
Dreister Betrug in Weinstadt: Betrüger gibt sich als Autobesitzer aus und kassiert Seniorin nach Parkunfall ab

Dreister Betrug in Weinstadt Betrüger gibt sich als Autobesitzer aus und kassiert Seniorin nach Parkunfall ab

Eine 88-Jährige zahlt nach einem Unfall in Weinstadt 300 Euro direkt vor Ort. Erst später wird klar: Der angebliche Geschädigte hatte mit dem beschädigten Auto offenbar nichts zu tun.
Von Frank Rodenhausen
Überwachung in Waiblingen: Klare Kante gegen Müllsünder: Stadt installiert Videokameras

Überwachung in Waiblingen Klare Kante gegen Müllsünder: Stadt installiert Videokameras

Illegale Müllablagerungen an öffentlichen Plätzen nehmen zu. Die Stadt Waiblingen bringt nun an vier besonders problematischen Orten Kameras an.
Von Annette Clauß
Angebot in Winnenden: Hilfe nach der Geburt: Wie Babylotsen jungen Familien den Start erleichtern

Angebot in Winnenden Hilfe nach der Geburt: Wie Babylotsen jungen Familien den Start erleichtern

Die Zeit um die Geburt ist ganz besonders, aber es können auch Ängste und Sorgen belasten. Bei Bedarf gibt es im Rems-Murr-Klinikum Winnenden seit einem Jahr Hilfe von den Babylotsen.
Von Simone Käser
Windkraft im Rems-Murr-Kreis: Berglen und Remshalden öffnen Wälder für Windräder

Windkraft im Rems-Murr-Kreis Berglen und Remshalden öffnen Wälder für Windräder

Berglen und Remshalden stellen kommunale Waldflächen für Windenergie in Aussicht. Eine Bürgerinfo ist geplant.
Von Chris Lederer
Weitere Artikel zu Schorndorf Parkgebühr Apotheke Auto Innenstadt
 
 