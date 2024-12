Weihnachten Der Ursprung des Krippenspiels

In Greccio soll der heilige Franziskus das Krippenspiel erfunden haben. Das italienische Bergdorf ist auf dem Pilgerweg von Assisi aus in sieben Tagen zu erreichen. Dort haben Menschen ihr Glück gefunden und berichten, wie man die Liebe am Leben erhält, über Weihnachten hinaus.