Parkhäuser in Stuttgart

Die Suche nach oberirdischen Stellplätzen in der Stuttgarter City kostet Nerven und Zeit und ist unerwünscht. Wer innerhalb des Cityrings sein Auto abstellen will, hat mehrere Parkhäuser zur Verfügung. Ein Überblick.

Uli Nagel 26.08.2024 - 12:53 Uhr

Die oberirdische Parkplatzsuche in der Stuttgarter Innenstadt ist zeitaufwendig, lästig für die Anwohner, Passanten und Fahrradfahrer, und vor allem ist sie überflüssig. Denn Besucherinnen und Besucher, die für einen Trip in die Stuttgarter City das Auto wählen, und die möglichst nah am Zentrum ihr Fahrzeug abstellen möchten, stehen zahlreiche Parkhäuser zur Verfügung. 24 sind es innerhalb des Cityrings mit mehr als 6000 Stellplätzen.