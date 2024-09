Parkhaus am Hauptbahnhof Stuttgart

Parken am Hauptbahnhof ist wegen der S-21-Baustelle ohnehin kompliziert. Nun wird auch noch die bestehende Tiefgarage saniert – und es kommt eine neue und hierzulande noch ungewohnte Technik zum Einsatz.

Christian Milankovic 12.09.2024 - 07:00 Uhr

Wer dieser Tage in die Tiefgarage am Hauptbahnhof mit seinem Auto einfährt, bekommt an der Schranke keinen Parkschein aus dem Automat. Stattdessen wird das eigene Autokennzeichen auf einem großen Bildschirm angezeigt – verbunden mit einem Willkommensgruß. Danach öffnet sich die Schranke und die Parkplatzsuche der von einer Bahntochter betriebenen Garage kann beginnen.