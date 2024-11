Oberbürgermeister Matthias Knecht muss den Haushalt der Stadt Ludwigsburg gerade rücken. Um das zu schaffen, will die Stadt kräftig an den Preisen fürs Parken drehen. Bis zu 150 Prozent Kostensteigerung stehen zur Debatte.

Die finanzielle Lage Ludwigsburgs ist weiter angespannt, auch 2025 macht die Barockstadt voraussichtlich wieder ein Minus von über 15 Millionen Euro im laufenden Betrieb. Die Stadtverwaltung um Oberbürgermeister Matthias Knecht will die Ausgaben verringern und Einnahmen erhöhen – konkrete Maßnahmen für die kommenden Jahre präsentierte er am Mittwoch.

Besonders auffällig sind geplante Mehreinnahmen von fast 1,3 Millionen Euro bis 2026 durch die Parkraumbewirtschaftung im öffentlichen Straßenraum der Stadt. Das Parken in der Innenstadt, in den Stadtteilen und das Anwohnerparken sollen deutlich teurer werden. In den kommenden Wochen sollen die Stadträte über die Kostensteigerung von bis zu 150 Prozent diskutieren, im Dezember steht eine Entscheidung an. Der Vorschlag im Überblick:

Lesen Sie auch

1. Die Parkzonen 1 und 2 sollen zusammengelegt werden

Die Stadtverwaltung stellt eine entscheidende, organisatorische Änderung vor: Die beiden Innenstadt-Parkzonen 1 und 2 werden zusammengelegt und sollen in Zukunft die gleichen Parkkosten haben.

Bislang war die Zone 1 rund um den Arsenalplatz, den Marktplatz und die Wilhelmstraße doppelt so teuer wie die Zone 2 rund um das Marstallcenter sowie rund um die Gymnasien. Die Preise werden auf das gleiche Niveau gesetzt – und erhöht.

2. Das Parken in der Innenstadt soll teurer werden

Nach dem Vorschlag der Stadtverwaltung sollen die Parkkosten auf den Straßen der Innenstadt stark steigen. Eine Stunde Parken kostet in der Innenstadt-Zone 1 aktuell 2,40 Euro, in der Zone 2 nur 1,20 Euro. In der neuen, zusammengelegten Innenstadt-Zone soll das Parken ab März 2025 drei Euro pro Stunde kosten. Eine Steigerung um 150 Prozent, beziehungsweise 25 Prozent.

3. Das Parken in den Stadtteilen soll teurer werden

Auch die Preise für die Parkzonen 3 in der West-, Ost- und Südstadt sowie rund um die Hochschulen sollen erhöht werden. Anstatt eines Stundensatzes von einem Euro, sollen ab März 2025 1,50 Euro fällig werden.

Zudem wird der Bewirtschaftungszeitraum in der Oststadt auf Sonn- und Feiertage ausgeweitet.

4. Die Parkhäuser sollen teurer werden

In der Vorlage der Stadtverwaltung wird zudem die Steigerung der Parkhausgebühren thematisiert. Die liegen zwar nicht im Einflussbereich der Stadtverwaltung und des Gemeinderats, die Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim streben für ihre Parkhäuser jedoch eine Anpassung der Gebühren zum neuen Jahr an.

5. Die Bewohnerparkgebühren sollen steigen

Neben dem Parken auf der Straße und im Parkhaus wird auch das Anwohnerparken und Gewerbeparken teurer. Anstatt 120 Euro pro Jahr, sollen Bürger und Gewerbetreibende für ihren Parkausweis bald 180 Euro pro Jahr zahlen – eine Steigerung um 50 Prozent.