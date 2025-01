Einen kleinen Schreck erlebten Autofahrer und Anlieger rund um das künftige Aurain-Carré vor ein paar Tagen. Der öffentliche Parkplatz an der Ecke Wilhelmstraße und Stuttgarter Straße (B 27) wurde komplett gesperrt. Vor dem Hintergrund der Pläne für das neue Quartier, in denen festgelegt ist, dass der Parkplatz weichen muss und darauf ein Parkhaus gebaut wird, hat mancher schon mit einer längerfristigen Sperrung gerechnet.

Anette Hochmuth, Leiterin des Presseamts der Stadt Bietigheim-Bissingen, gibt aber Entwarnung: „Die Parkplatzsperrung war nur eine vorübergehende Maßnahme zur Fällung einiger Büsche und Bäume am Rand des neuen Baugebietes. Diese Sperrung ist schon wieder aufgehoben, die Bäume und Büsche wurden entfernt.“ In der Tat ist der Parkplatz wieder nutzbar. Und das bleibt wohl auch noch länger so.

Lesen Sie auch

Nach den Baumfällungen ist der Parkplatz wieder freigegeben worden. Foto: Frank Ruppert

Das Parkhaus werde jetzt noch nicht gebaut, weil die Bietigheimer Wohnbau beim Aurain-Carré zunächst mit einem Wohngebäude in der Austraße beginnen werde. Dafür werde derzeit die Planung erstellt und der Bauantrag vorbereitet. „Baubeginn wird dann voraussichtlich aber auch erst Anfang 2026 sein. Die Fertigstellung des Areals ist erst in einigen Jahren vorgesehen, da die Bebauung in Etappen, auch abhängig von der Nachfrage nach Eigentumswohnungen, erfolgt“, sagt Hochmuth.

Beim Aurain-Carré soll das ehemalige Elbe-Areal am Bahnhof in ein Wohnquartier mit rund 200 Wohneinheiten umgebaut werden. Die Abrissarbeiten auf dem ehemaligen Betriebsgelände, auf dem Schleifwerkzeuge produziert wurden, liefen bereits. Die Bietigheimer Wohnbau hat mit dem nahe gelegenen Lothar-Späth-Carré derzeit ein weiteres Großprojekt in der Stadt, das schon weit fortgeschritten ist. Zudem soll das Bogenviertel – das ehemalige DLW-Gelände – in Zukunft umgebaut werden.