Parkplätze in Stuttgart Weniger Platz fürs parkende Auto
Stuttgart reduziert seit Jahren die Zahl seiner Parkplätze. Was die Argumente sind – und wo es stockt.
Parkplätze in der Stadt – diese Frage polarisiert. Offiziell ist in Stuttgart die Richtung klar: Stellplätze für Autos sollen anderen Nutzungen Platz machen. Doch eine exakte Zahl, wie viele Parkplätze in den vergangenen Jahren verloren gegangen sind, hat die Stadt nicht. Wo es weitere Pläne gibt, geht es zurzeit oft schleppend voran. Hier ein Überblick, wo und aus welchen Gründen Parkplätze verschwinden.