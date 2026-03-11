Nach einem Streit eskaliert die Situation auf einem Parkplatz: Ein 12-Jähriger wird überfahren. Handelte ein 18-Jähriger aus Rache? Oder war es nur ein Fahrfehler mit dem neuen Auto?
11.03.2026 - 12:47 Uhr
Nach dem Tod eines 12-Jährigen auf einem Supermarkt-Parkplatz deutet sich in Heilbronn ein schwieriger Prozess um die Frage von Schuld und Verantwortung an. Denn während die Staatsanwaltschaft einem 18-Jährigen vorwirft, den Jungen aus Rache überfahren und ermordet zu haben, spricht der Angeklagte von einem Fahrfehler und einem Unfall.