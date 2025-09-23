Das Parkhaus des RKH Klinikums in Ludwigsburg wird an Wochenenden und Feiertagen ins Leitsystem der Stadt eingebunden. Das ist auch für Besucher des Blühenden Barocks interessant.

Das Parkhaus des RKH Klinikums Ludwigsburg ist ab sofort an Wochenenden und Feiertagen in das Parkleitsystem der Stadt eingebunden. Besuchern wird dabei angezeigt, wie viele freie Stellplätze zur Verfügung stehen. Dies soll zu einer besseren Orientierung, einem schnelleren Zugang bei der Parkplatzsuche und weniger Stau sorgen.

Nachbarschaft zum Blühenden Barock Insbesondere bei Veranstaltungen im Blühenden Barock oder bei Events auf der Bärenwiese oder in der Innenstadt sind am Wochenende und an Feiertagen die Parkhäuser und Parkplätze im Zentrum oft ausgeschöpft. Durch die Anbindung an das Parkleitsystem werden Parkplatzsuchende nun auch ins nahegelegene Parkhaus des RKH Klinikums geführt.

„Die Anbindung des Parkhauses, das sich in unmittelbarer Nachbarschaft zum Blühenden Barock befindet, bietet unseren Besucherinnen und Besuchern eine zusätzliche, attraktive Ausweichmöglichkeit – ohne lange Suche nach Parkraum“, so Petra Herrling, Geschäftsführerin des Blühenden Barocks. Wer ein Online-Ticket oder eine Dauerkarte besitzt, kann sogar direkt den nahegelegenen Eingang am Parkcafé nutzen.

Mehr Einnahmen für das Klinikum

Auch für das Klinikum sei die Anbindung ein Gewinn, heißt es in der Pressemitteilung: Am Wochenende war das Parkhaus bislang oft nicht voll belegt. Dieses Potenzial werde nun besser genutzt. Die höhere Auslastung führe wiederum zu Einnahmen, was zur wirtschaftlichen Konsolidierung des Klinikbetriebs beiträgt, so Hechenberger, Kaufmännischer Geschäftsführer der RKH Gesundheit: „Mit dem Anschluss an das Parkleitsystem sorgen wir nicht nur für spürbare Entlastung bei der Parkplatzsuche, sondern nutzen unsere Kapazitäten besser und schaffen echten Mehrwert.“