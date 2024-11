In den Wintermonaten sind mancherorts die oft ohnehin schon raren Parkplätze zusätzlich von Wohnmobilen und Wohnwagen belegt, die bis zum nächsten Urlaub abgestellt werden.

Marius Venturini 20.11.2024 - 18:23 Uhr

Im eigenen Heim verreisen, auch wenn die Weltlage gerade schwierig ist. Dafür haben sich während der Coronapandemie zahlreiche Menschen entschieden – und sich ein Wohnmobil oder einen Wohnwagen angeschafft. Allein bei den Wohnmobilen stieg laut der Statistik-Plattform Statista die Anzahl der in Deutschland zugelassenen Fahrzeuge von 532 687 im Jahr 2019 auf 767 325 im Jahr 2022. Und auch wenn die Zahl der Neuzulassungen seitdem wieder etwas rückläufig ist, stellt sich für viele Besitzer dennoch die Frage: Wohin mit dem Gefährt etwa in den Wintermonaten, in denen nur die wenigsten mit dem Wohnmobil in den Urlaub fahren?